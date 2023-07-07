Магія трьох сімок: що в собі таїть дата 07.07.2023

Дата 07.07.2023 несе в собі магію трьох Сімок, адже набір цифр 2023 (2+0+2+3) також утворює Сімку.

Related video

Що таїть у собі дата 07.07.2023?

Сьогоднішня дата 07.07.2023 несе в собі енергію трьох Сімок, оскільки набір цифр 2023 (2+0+2+3) також утворює Сімку. Це найважливіша дзеркальна дата цього року. Цифра сім формує потужний потік позитивної енергії, яку потрібно спрямувати в правильне русло. Сьогодні можуть статися круті повороти у вашому житті, і вони будуть позитивними, якщо ви збережете лад у своїх думках, а також будете спокійними, не будете вступати в жодні конфлікти та виявите мудрість, усвідомленість і розсудливість.

Енергія Сімки може комусь допомогти зустріти "свою" людину, а комусь зміцнити сімейні узи. Але нумерологи акцентують на тому, що удача сьогодні може бути слизькою, нестабільність також може бути характерна для подій сьогоднішнього дня. Краще не покладатися на щасливу комбінацію цифр у прямому сенсі та не купувати лотерейні квитки в надії великого виграшу. Позитивна енергетика прийде в життя тільки якщо ви проявлятимете розміреність у своїх діях, а не йтимете напролом.

Що сьогодні не варто робити?

ухвалювати важливі остаточні рішення;

йти до РАГСу;

укладати договори;

спеціально випробовувати свою удачу;

бути занадто емоційним і скандалити.

Джерело: https://instagram.com/anastasikarimova?igshid=MzRlODBiNWFlZA==