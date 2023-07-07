Брэда Питта заметили на съемках фильма (фото)

Голливудский актер прибыл на самую популярную автоспортивную британскую трассу.

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59-летнего американского актера Брэда Питта заметили на съемках его нового фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший муж Анджелины Джоли был съемках картины о Формуле-1 на трассе Сильверстоун, Великобритания, в четверг, 6 июля 2023 года.

Питт надел синий бомбер, светлые брюки и серую футболку во время съемок на культовой гоночной трассе. К образу он добавил солнцезащитные очки-авиаторы.

Звезда "Бойцовского клуба", казалось, был в хорошем настроении, когда он улыбался и общался с членами съемочной группы на площадке.

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Отметим, что Сильверстоун — это самая известная британская автоспортивная трасса, которая принимает Гран-При "Формула-1" с 1950 года (с самого первого чемпионата "Формула-1") и до нашего времени.

Лора Кей, специалист по косметике, рассказывала, что молодой внешний вид Брэда Питта можно объяснить хорошей программой ухода за кожей.

После ошеломления мира своим свежим цветом лица и яркой улыбкой многие поклонники сравнили актера с одной из его самых известных ролей, Бенджамином Баттоном, который родился старым и молодел до смерти.

Напомним, 59-летний Брэд Питт удивил молодым видом.

Также Фокус писал об особом аксессуаре девушки Брэда Питта.