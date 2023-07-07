Бреда Пітта помітили на зйомках фільму (фото)

Голлівудський актор прибув на найпопулярнішу автоспортивну британську трасу.

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59-річного американського актора Бреда Пітта помітили на зйомках його нового фільму. Про це пише Daily Mail.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі був зйомках картини про Формулу-1 на трасі Сільверстоун, Великобританія, у четвер, 6 липня 2023.

Пітт одягнув синій бомбер, світлі штани та сіру футболку під час зйомок на культовій гоночній трасі. До образу він додав сонцезахисні окуляри-авіатори.

Зірка "Бійцівського клубу", здавалося, був у гарному настрої, коли він посміхався та спілкувався з членами знімальної групи на майданчику.

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Зазначимо, що Сільверстоун — це найвідоміша британська автоспортивна траса, яка приймає Гран-Прі "Формула-1" з 1950 року (з найпершого чемпіонату "Формула-1") і до нашого часу.

Лора Кей, фахівець із косметики, розповідала, що молодий зовнішній вигляд Бреда Пітта можна пояснити гарною програмою догляду за шкірою.

Після приголомшення світу своїм свіжим кольором обличчя та яскравою посмішкою багато шанувальників порівняли актора з однією з його найвідоміших ролей, Бенджаміном Баттоном, який народився старим та молодшав до смерті.

Нагадаємо, 59-річний Бред Пітт здивував молодим виглядом.

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