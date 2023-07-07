Почувствуй себя на Уимблдоне: как приготовить фирменный коктейль Пиммз

Если вы любите летние коктейли и вам нравится история, то этот коктейль точно вам понравится.

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В спортивном мире есть впечатляющий список культовых коктейлей. От мятного джулепа Кентукки Дерби до медового коктейля Открытого чемпионата США. А когда дело доходит до британского турнира Большого шлема, Уимблдона, то его фирменным коктейлем является Пиммз. Это освежающий слабоалкогольный напиток, который идеально подходит для питья не только во время Уимблдона, но и в течение всего лета. Об истории коктейля и способе его приготовления рассказывает сайт Town And Country.

В основе фирменного коктейля – фирменный ликер Pimm's. Он создан на основе джина. Джеймс Пимм, сын фермера, который владел устричным баром в Лондоне 19-го века, создал и предложил своим гостям эту секретную смесь джина, хинина и смеси специй в качестве тонизирующего средства для улучшения пищеварения. Сегодня это один из фирменных английских ликеров. И в Украине его купить можно. Стоимость – около 700 грн за бутылку.

Почему №1? Потому-что Джеймс подавал его в кружке, которую называл "чашка №1".

Пиммз

Ингредиенты

50 мл Пимм №1;

150 мл лимонада;

мята;

1 апельсин;

3 клубничины;

1 огурец.

Сложите все ингредиенты в высокий стакан, смешайте, добавьте лед и пейте. Количество ингредиентов не указано, но нескольких ломтиков каждого фрукта и пары веточек мяты должно хватить. Но советую делать сразу целый кувшин Пиммза, потому как "никогда не знаешь, сколько гостей явится на звон кубиков льда".

Любой любитель Pimm's, вероятно, будет счастлив сообщить вам, что существует множество способов смешать коктейль. В дополнение к вышеперечисленным ингредиентам или вместо них вы можете добавить:

Sprite, 7UP или другую лимонно-лаймовую газировку;

Имбирный эль или имбирное пиво;

Лимонный сок;

Дольки любых цитрусовых (лимон, лайм, апельсин и т.д.). Ломтики яблок тоже хороши, но будьте осторожны, чтобы не превратить чашку Pimms Cup в сангрию.

Как он стал традиционным коктейлем Уимблдона

Pimm's был настолько популярен в устричных барах, что Джеймс Пимм начал продавать его по всему Лондону по цене "три шиллинга за бутылку" в 1800-х годах. Коммерческое распространение последовало в 1865 году.

Пиммз завоевал популярность у британцев и стал популярным на престижных мероприятиях, таких как выставка цветов в Челси и Королевская регата в Хенли, а также стал любимым напитком на вечеринках в саду британского университета. Впервые коктейль Pimm's появился на Уимблдонском турнире 1971 года, и теперь зрителям ежегодно подают более 300 000 стаканов этого напитка.

Напомним, ранее на Уимблдоне отлично провели время принцесса Уэльская и Роджер Федерер. Им было настолько весело вместе, что жена теннисиста даже приревновала его к Кейт Миддлтон.