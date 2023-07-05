Жена Роджера Федерера приревновала его к Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Принцесса Уэльская накануне посетила матч по теннису и сидела рядом с легендарным Роджером Федерером, чему его жена явно не была слишком рада.

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41-летняя Кейт Миддлтон сияла, когда днем ранее посетила теннисный матч на престижном Уимблдонском турнире. Она тепло приветствовала своего близкого друга Роджера Федерера и прекрасно выглядела. Но фото с трибун показали, что жена Федерера была не так рада встрече с принцессой, как ее муж. Об этом пишет Daily Mail.

41-летнего Федерера отметили за его выдающиеся спортивные достижения на Центральном корте после его ухода из тенниса в прошлом году.

Тем временем его жена Мирка наблюдала за происходящим в Королевской ложе, где среди других гостей были принц Майкл Кентский и его дочь леди Габриэлла, а также бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон и его жена Саманта.

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Также турнир посетила Кейт Миддлтон, которая не только большая поклонница тенниса, но и покровительница Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Принцесса Уэльская регулярно посещает Королевскую ложу и поддерживает тесные связи с восьмикратным победителем Уимблдона Федерером.

Она даже нарушила королевский протокол в 2017 году и трижды поцеловала его в щеку, поздравляя спортсмена с победой в турнире в восьмой раз.

Кейт и Роджер вместе работают над несколькими проектами и оба снялись в недавнем видео, посвященном теннису.

Но когда Кейт поприветствовала теннисиста и прошла на свое место, его жена Мирка выглядела не слишком радушно. Журналисты даже предположили, что она приревновала супруга к принцессе. Но через какое-то время они мило болтали все втроем.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне

На Уимблдоне Кейт выглядела потрясающе, в мятно-зеленом элегантном блейзере Balmain, надетом поверх платья миди со складками. Свой ансамбль она дополнила туфлями-лодочками, сумкой Mulberry, браслетом Sezane и серьгами Shyla.

Интересно, но жакет Balmain из коллекции 2021 года, стал первым французским лейблом, который принцесса Уэльская выбрала для выхода в свет. И цвет был неслучаен: фирменные цвета Уимблдона: зеленый и фиолетовый.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне Фото: Getty Images

Среди знаменитых поклонников модного дома Кара Делевинь и Ким Кардашьян.

Между тем креативный директор Balmain ранее сказал, что хотел бы одевать Меган Маркл, назвав ее "уверенной, сексуальной и уважительной".

Напомним, Роджер Федерер стал близким другом королевской семьи в последние несколько лет и даже посетил свадьбу сестры Кейт Пиппы и Джеймса Мэтьюза в 2017 году.

Роджер Федерер – легендарный швейцарский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Федерер — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде.

Его вторая жена Мирка также была профессиональной теннисисткой, но в 2002 году была вынуждена оставить спорт из-за травмы стопы. Пара поженилась в 2009 году. У пары две пары близнецов: две девочки и два мальчика.

Кейт Миддлтон, Роджер Федерер и его жена Мирка на Уимблдоне Фото: Getty Images

Они познакомились, когда оба выступали за Швейцарию на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. После травмы Мирка работает менеджером по связям с общественностью своего мужа.

Их отношения считаются одними из самых прочных в полном искушений мире соревновательного спорта. В интервью Федерер однажды сказал о Мирке: "Пока я просыпаюсь утром и она рядом со мной, это все, что имеет значение".

Напомним, сегодня Кейт Миддлтон отправилась в Эдинбург на коронацию короля Чарльза. Там ему вручили корону, скипетр и новый, изготовленный на заказ меч, названный в честь его покойной матери "Елизавета".