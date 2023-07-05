Дружина Роджера Федерера приревнувала його до Кейт Міддлтон на Вімблдоні

Принцеса Уельська напередодні відвідала матч з тенісу і сиділа поруч із легендарним Роджером Федерером, чому його дружина явно не була надто рада.

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41-річна Кейт Міддлтон сяяла, коли днем раніше відвідала тенісний матч на престижному Вімблдонському турнірі. Вона тепло вітала свого близького друга Роджера Федерера і мала чудовий вигляд. Але фото з трибун показали, що дружина Федерера була не так рада зустрічі з принцесою, як її чоловік. Про це пише Daily Mail.

41-річного Федерера відзначили за його видатні спортивні досягнення на Центральному корті після того, як він пішов із тенісу минулого року.

Тим часом його дружина Мірка спостерігала за тим, що відбувається в Королівській ложі, де серед інших гостей були принц Майкл Кентський і його дочка леді Габріелла, а також колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон і його дружина Саманта.

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Також турнір відвідала Кейт Міддлтон, яка не тільки велика шанувальниця тенісу, а й покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні

Принцеса Уельська регулярно відвідує Королівську ложу і підтримує тісні зв'язки з восьмиразовим переможцем Вімблдону Федерером.

Вона навіть порушила королівський протокол 2017 року і тричі поцілувала його в щоку, вітаючи спортсмена з перемогою в турнірі у восьмий раз.

Кейт і Роджер разом працюють над кількома проектами і обидва знялися в недавньому відео, присвяченому тенісу.

Але коли Кейт привітала тенісиста і пройшла на своє місце, його дружина Мірка виглядала не надто привітно. Журналісти навіть припустили, що вона приревнувала чоловіка до принцеси. Але через якийсь час вони мило базікали всі втрьох.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні

На Вімблдоні Кейт мала приголомшливий вигляд, у м'ятно-зеленому елегантному блейзері Balmain, одягненому поверх сукні міді зі складками. Свій ансамбль вона доповнила туфлями-човниками, сумкою Mulberry, браслетом Sezane і сережками Shyla.

Цікаво, але жакет Balmain з колекції 2021 року став першим французьким лейблом, який принцеса Уельська обрала для виходу у світ. І колір був невипадковий: фірмові кольори Вімблдону: зелений і фіолетовий.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні Фото: Getty Images

Серед знаменитих шанувальників модного будинку Кара Делевінь і Кім Кардаш'ян.

Тим часом креативний директор Balmain раніше сказав, що хотів би одягати Меган Маркл, назвавши її "впевненою, сексуальною і поважною".

Нагадаємо, Роджер Федерер став близьким другом королівської сім'ї в останні кілька років і навіть відвідав весілля сестри Кейт Піппи і Джеймса Метьюза 2017 року.

Роджер Федерер — легендарний швейцарський професійний тенісист, колишня перша ракетка світу в одиночному розряді. Федерер — 20-разовий переможець турнірів Великого шолома і 6-разовий переможець Підсумкового турніру ATP в одиночному розряді, володар Кубка Девіса (2014) у складі національної збірної Швейцарії, олімпійський чемпіон (2008) у чоловічому парному і срібний призер (2012) в одиночному розряді.

Його друга дружина Мірка також була професійною тенісисткою, але 2002 року була змушена залишити спорт через травму стопи. Пара одружилася 2009 року. У пари дві пари близнюків: дві дівчинки і два хлопчики.

Кейт Міддлтон, Роджер Федерер і його дружина Мірка на Вімблдоні Фото: Getty Images

Вони познайомилися, коли обидва виступали за Швейцарію на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї. Після травми Мірка працює менеджером зі зв'язків з громадськістю свого чоловіка.

Їхні стосунки вважаються одними з найміцніших у сповненому спокус світі змагального спорту. В інтерв'ю Федерер одного разу сказав про Мірку: "Поки я прокидаюся вранці і вона поруч зі мною, це все, що має значення".

Нагадаємо, сьогодні Кейт Міддлтон вирушила в Единбург на коронацію короля Чарльза. Там йому вручили корону, скіпетр і новий, виготовлений на замовлення меч, названий на честь його покійної матері "Єлизавета".