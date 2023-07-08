На Неделе моды в Париже появился мужчина в костюме голого человека

Мужчина изображал из себя сердитого, но с удовольствием позировал зевакам.

Related video

Неделя моды в Париже запомниться не только показами кутюрных коллекций сезона осень-зима 2023/2024, но и гостями, которые зачастую выглядели не менее эпатажно, чем модели на подиуме. В частности, в один из дней, когда проходил показ Жана Поля Готье, внимание публики обратил на себя рассерженный с виду мужчина, который ошивался рядом с местом демонстрации коллекции в костюме голого человека, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что не попал в число приглашенных на показ, незнакомец не страдал от недостатка популярности. Его костюм, из-за которого он издалека казался голым, был как настоящий, и даже имел точные копии сосков. Под него он надел белую рубашку с галстуком.

Свой драматичный образ мужчина дополнил длинными носками и очень блестящими туфлями. Помимо причудливого наряда, у него также были зачесаны назад волосы и тоненькая полоска усов.

Хотя толпа его не впечатлила, он все же находил время, чтобы поиграть мускулами и показать не совсем миролюбивые жесты. Вместе с тем мужчина с удовольствием позировал всем, кто его хотел сфотографировать.

Ранее Фокус писал о наиболее странных моделях с показов, среди которых особенно выделился бренд Viktor & Rolf. Модели, представляющие новую коллекцию, тащили на себе манекены в костюмах мужчин.