Андре Тан объяснил, в чем разница между haute couture и prêt-à-porter

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С 3 по 6 июля в париже проходила Неделя высокой моды, где крупнейшие дома моды и молодые дизайнеры представили свои коллекции Haute Couture сезона осень-зима 2023-2024. Многие обыватели, далекие от фэшн-индустрии, часто не понимают, в чем смыслансамблей типа тех, что представил Viktor & Rolf, когда модели шли по подиуму, неся на себе манекены мужчин, или Balenciaga с их металлическим платьем. Ясно же, что в такой одежде по улице не походишь. Известный украинский дизайнер Андре Тан на своей странице в Instagram четко разъяснил, чем отличаются такие понятия как haute couture и prêt-à-porter.

По словам модельера, рret-à-porter выглядит проще – это одежда, которую дизайнеры создают для ношения и продажи в магазинах. Такие вещи можно купить и надеть.

"Haute couture – это скорее искусство, чем просто мода. Коллекции часто посвящены конкретным темам – апокалипсис, греческие боги, научные эксперименты. Каждая вещь существует в единственном экземпляре, практически полностью созданная вручную или с помощью старинных технологий. На создание одного наряда, украшенного вышивкой, перьями или бусинами, может потребоваться до 150 часов ручной работы (а у Chanel на некоторые изделия тратится до 1000 часов!)", – поясняет Тан.

Он подчеркнул, что статус "кутюрье" модному дому может присвоить только Синдикат высокой моды, поэтому брендов, которые занимаются созданием коллекций "от кутюр" и могут участвовать в Paris Haute Couture Week, немного – всего 16. К ним относятся такие "первопроходцы", как Chanel, Christian Dior, Schiaparelli и Givenchy, а также Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Stéphane Rolland, Alexandre Vauthier, Adeline André, Alexis Mabille, Bouchra Jarrar, Franck Sorbier, Julien Fournié, Maison Rabih Kayrouz и Maurizio Galante.

"По сути, большинство нарядов haute couture имеют одну цель – эффективная реклама. Воспринимайте это как соревнование нарядов, целью которого является превзойти коллег в сенсационности. И, возможно, привлечь внимание к коллекциям prêt-à-porter. Дальше схема очень проста. Тенденции, устанавливаемые на смелых показах haute couture, повторяются в более простых вариациях prêt-à-porter. А потом упрощаются еще больше и переходят на массовый рынок", – подчеркнул гуру моды.

Андре Тан резюмирует, что показы haute couture – это по сути шоу, привлекающие внимание к бренду, которые на самом деле очень интересны с точки зрения зрелищности.

Ранее Фокус писал, что Андре Тан назвал вещи, которые никогда не выйдут из моды.