Андре Тан пояснив, у чому різниця між haute couture і prêt-à-porter

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З 3 по 6 липня в Парижі проходив Тиждень високої моди, де найбільші будинки моди і молоді дизайнери представили свої колекції Haute Couture сезону осінь-зима 2023-2024. Багато обивателів, далеких від фешн-індустрії, часто не розуміють, у чому сенс ансамблів на кшталт тих, що представив Viktor & Rolf, коли моделі йшли подіумом, несучи на собі манекени чоловіків, або Balenciaga з їхньою металевою сукнею. Ясно ж, що в такому одязі по вулиці не походиш. Відомий український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram чітко роз'яснив, чим відрізняються такі поняття як haute couture і prêt-à-porter.

За словами модельєра, рrеt-à-porter виглядає простіше — це одяг, який дизайнери створюють для носіння і продажу в магазинах. Такі речі можна купити і вдягнути.

"Haute couture — це радше мистецтво, ніж просто мода. Колекції часто присвячені конкретним темам — апокаліпсис, грецькі боги, наукові експерименти. Кожна річ існує в єдиному екземплярі, практично повністю створена вручну або за допомогою старовинних технологій. На створення одного вбрання, прикрашеного вишивкою, пір'ям або намистинами, може знадобитися до 150 годин ручної роботи (а у Chanel на деякі вироби витрачається до 1000 годин!)", — пояснює Тан.

Він підкреслив, що статус "кутюр'є" модному будинку може присвоїти тільки Синдикат високої моди, тому брендів, які займаються створенням колекцій "від кутюр" і можуть брати участь у Paris Haute Couture Week, небагато — всього 16. До них належать такі "першопрохідці", як Chanel, Christian Dior, Schiaparelli і Givenchy, а також Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Stéphane Rolland, Alexandre Vauthier, Adeline André, Alexis Mabille, Bouchra Jarrar, Franck Sorbier, Julien Fournié, Maison Rabih Kayrouz і Maurizio Galante.

"По суті, більшість вбрань haute couture мають одну мету — ефективна реклама. Сприймайте це як змагання вбрань, метою якого є перевершити колег у сенсаційності. І, можливо, привернути увагу до колекцій prêt-à-porter. Далі схема дуже проста. Тенденції, що встановлюються на сміливих показах haute couture, повторюються в простіших варіаціях prêt-à-porter. А потім спрощуються ще більше і переходять на масовий ринок", — підкреслив гуру моди.

Андре Тан резюмує, що покази haute couture — це, по суті, шоу, що привертають увагу до бренду, котрі дуже цікаві з точки зору видовищності.

Раніше Фокус писав, що Андре Тан назвав речі, які ніколи не вийдуть з моди.