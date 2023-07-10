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Стиль жизни

Бред Питт примерял образ автогонщика для съемок будущего фильма

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Фото: Getty Images | Брэд Питт в образе гонщика

В грядущем проекте актер сыграет гонщика, вышедшего на пенсию, который все же решил соревноваться вместе с новичком против крупнейших титанов спорта.

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59-летний голливудский актер Брэд Питт прибыл на Гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне в образе вымышленного автогонщика Сонни Хейса из своего нового фильма "Апекс". Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Бойцовского клуба" выглядел соответствующе выйдя на трассу. По этому случаю он надел белый гоночный комбинезон и подходящие кроссовки. На его костюме были логотипы спонсоров его персонажа в грядущем фильме. Свой образ он дополнил парой стильных очков-авиаторов.

Ожидается, что в фильме "Апекс" голивудский актер будет участвовать в гонках на адаптированном гоночном автомобиле, который Формула-1 недавно показала. Питт тренировался ездить в машинах Формулы 2 в течение двух месяцев: сначала на трассе Поль Рикар во Франции, а затем – в Сильверстоуне.

В грядущем проекте звезда "Бойцовского клуба" сыграет гонщика, вышедшего на пенсию, который все же решил соревноваться вместе с новичком против крупнейших титанов спорта.

Режиссером фильма станет Джозеф Косински, известный своей работой над картиной "Лучший стрелок: Маверик". Сопродюсером ленты выступит звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон вместе с Plan B Entertainment и Jerry Bruckheimer Films.

Также Фокус писал, что Брэд Питт купил знаменитый "Стальной дом" семейства Гетти в Лос-Анджелесе.