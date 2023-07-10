Девушка Криштиану Роналду делится новыми фото с отдыха

Звездная пара проводит время за водными развлечениями.

Related video

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес делится новыми фото с отдыха в своем Instagram с более чем 50 млн подписчиков.

Модель, которая родилась в Аргентине, продемонстрировала свое тело в купальнике и показала отдых с Роналду в Аравии.

"Любители пляжа♥️", — подписала серию кадров возлюбленная португальского футболиста.

На фотографиях Джорджина Родригес предстала в черном бикини, держась за талию своего партнера Криштиану Роналду, который управлял водным мотоциклом.

Звездная пара также наслаждалась прогулкой на яхте.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

"Как прекрасно видеть, как лучший игрок в мире наслаждается жизнью со своей прекрасной женой 👏 🙏🏽", "Просто самая горячая пара, клянусь❤️ 🔥", "Какие же они красивые", — комментируют новые фото с отдыха поклонники звездной пары.

Ранее модель показала свои фото в роскошном лимонном платье на яхте.

Джорджина Родригес

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджину Родригес заметили на Сардинии.

Также Фокус писал о том, как Роналду с невестой и детьми живет в Саудовской Аравии.