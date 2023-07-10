5 способов увеличить грудь с помощью йоги

Йога поможет увеличить грудь. Удивлены? Не стоит, потому что это действительно так, существуют асаны, способные естественным образом укрепить мышцы груди, изменив ее форму.

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Существует множество средств, например, масла, мази, в конце концов пластическая хирургия, которые могут решить вашу проблему. Но они не могут сделать того, что может йога. Йога — единственный способ увеличить размер груди естественным путем без операций и осложнений. К тому же йога может повлиять не только на форму вашей груди, но и улучшить ваше здоровье, фигуру, самочувствие и настроение. Это стоит того, чтобы попробовать. Об этом пишет Stylecraze.

Как йога увеличивает грудь?

Фото: Freepik

Некоторые позы йоги способствуют увеличению жировой и железистой ткани в груди, а это способствует увеличению ее размера. Другие же позы — тонизируют мышцы, поддерживающие грудь, и делают ее сильнее.

Короче говоря, занятия йогой делают вашу грудь более упругой, сильной и красивой. Итак, при регулярной практике асан йоги вы за довольно короткий период можете увеличить размер груди.

Гомукхасана (поза коровы)

Гомукхасана или поза коровы — это асана, в которой ваше тело напоминает морду коровы. Это асана Виньяса-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу от 30 до 60 секунд.

Преимущества: Гомукхасана хорошо растягивает грудь. Стеф Болл-Митчел, сертифицированный инструктор по йоге, говорит: "Поза коровы растягивает и удлиняет туловище, укрепляет грудные мышцы". Также данная поза повышает эластичность, укрепляет грудные мышцы и улучшает общую гибкость туловища.

Бхуджангасана (поза кобры)

Фото: Freepik

Бхуджангасана или поза кобры — это асана, напоминающая поднятый капюшон змеи. Это энергичный прогиб назад. Поза представляет собой асану аштанга-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу от 15 до 30 секунд.

Преимущества: Бхуджангасана помогает растянуть область бюста и укрепить грудные мышцы. Она также тонизирует живот и укрепляет ягодицы.

Дханурасана (поза лука)

Фото: Freepik

Дханурасана или поза лука — это асана, напоминающая натянутый лук. Это отличное упражнение на растяжку спины. Поза представляет собой асану виньяса-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу от 15 до 30 секунд.

Преимущества: Дханурасана увеличивает приток крови к области груди, что также укрепляет грудь. Поза массирует щитовидную железу и укрепляет плечи.

Устрасана (поза верблюда)

Фото: Freepik

Поза Устрасана или поза верблюда названа так, потому что поза напоминает позу верблюда. Она представляет собой асану Виньяса-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и чистый кишечник и удерживайте позу от 30 до 60 секунд.

Преимущества: Устрасана растягивает мышечные ткани вокруг груди. Поза помогает увеличить приток крови к грудному отделу, воздействует на нижнюю часть груди, увеличивая ее округлость.

Врикшасана (поза дерева)

Врикшасана или поза дерева — это асана, напоминающая позу дерева. В этой позе нужно держать глаза открытыми. Это асана хатха-йоги начального уровня. Практикуйте утром или вечером натощак и с чистым кишечником. Удерживайте позу по минуте на каждой ноге.

Преимущества: Врикшасана растягивает ткани по бокам груди, помогая увеличить ее размер. Поза увеличивает гибкость грудных мышц, а это способствует повышению самооценки и уверенности в себе.

Помимо увеличения размера груди, йога помогает улучшить гибкость, баланс тела и качество жизни. Он помогает снизить уровень стресса, способствует расслаблению, помогает поддерживать вес и повышает иммунитет.

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