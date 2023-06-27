5 причин заниматься с персональным тренером. Мнение эксперта

Персональный тренер не просто распишет план тренировок, это настоящий проводник в мир спорта, который поможет вам создать фигуру мечты без вреда для здоровья и постоянных срывов. Фитнес-тренер, мотиватор Татьяна Голофеева рассказывает Фокусу о том, какие преимущества вы получите от персональных тренировок.

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Персональный тренер необходим людям, которые впервые переступили порог тренажерного зала и не имеют представления, как работают те или иные тренажеры. Но функция тренера намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Персональный тренер должен быть компетентным, вызывать у вас доверие и мотивировать на результат. Итак, перед вами 5 причин, почему нужно выбрать индивидуальные тренировки.

Здоровье

Персональный тренер контролирует технику выполнения упражнений, ваше положение тела, дыхание и самочувствие, что сводит к минимуму риск травматизации во время тренировки. Главная задача тренера – довести вас до результата без ущерба для здоровья.

"Хороший тренер никогда не начнет тренировку, не расспросив вас о самочувствии, о том, что вы ели перед тренировкой, как спали. Физическая нагрузка подбирается исходя из вашего текущего состояния и ресурса. Если вы не спали всю ночь и утром пришли на тренировку, тренер должен об этом знать, чтобы скорректировать план тренировок и нагрузку" — говорит фитнес-тренер Татьяна Голофеева.

Мотивация

Фото: Pexels

Персональный тренер – это мотивация и контроль. Люди со слабой мотивацией редко добиваются результатов, жалеют себя, не выкладываясь полноценно на тренировках. Вот тут и приходит на помощь персональный тренер, который может приободрить и поддержать во время сложной тренировки, а также довести вас до максимума своих физических возможностей, повышая выносливость и эффективность тренировок. Самостоятельно вы ни за что не выкладывались бы так, как с тренером, потому что принуждать себя к физически сложным процессам – несвойственно человеку.

"Персональный тренер должен быть хорошим психологом, он должен найти точки соприкосновения с человеком и установить контакт. Когда между тренером и подопечным есть доверие – будет результат" — подчеркивает Татьяна Голофеева

Результат

Персональный тренер гарантирует вам результат, и он наступит гораздо быстрее, чем, если вы будете самостоятельно двигаться к поставленной цели. Персональный тренер работает с вами в комплексе: физические нагрузки, рацион питания, питьевой режим, режим сна и отдыха. В процессе все это корректируется, чтобы получить максимум эффективности, при вашем комфорте и благополучии.

Индивидуальный подход

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Персональная тренировка предусматривает индивидуальный подход, а это означает, что упражнения будут подобраны исключительно под вас, ваше текущее состояние организма и физические возможности. Для этого перед тренировкой обязательно проводится фитнес-диагностика, во время которой тренер зафиксирует все ваши показатели: рост, вес, ИМТ, процент жира в целом и на внутренних органах и многое другое. Кроме того, первые несколько тренировок тренер будет за вами наблюдать, чтобы понять ваш уровень подготовки, реакцию организма на физические нагрузки и то, как быстро вы восстанавливаетесь. И уже, исходя из всех этих показателей, будет составлен план тренировок на месяц, который в процессе, также может корректироваться.

"Интенсивность и правильный подбор упражнений, исходя из ваших физических возможностей, поможет провести более продуктивную тренировку. И есть такие тренировки будут проходить систематически, на выходе вы получите здоровое стройное тело. Без стресса, травм и ненависти к спорту" — подчеркнула тренер.

Правильно подобранное питание

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Питание играет основную роль в похудении, поэтому правильно составленный рацион – это 80% успеха. Грамотный тренер может дать рекомендации по питанию, исходя из вашего запроса, индивидуальных особенностей, пищевых привычек и даже бюджета. Кроме того, персональный тренер сможет корректировать ваш рацион, исходя из результатов. Это позволит добиться поставленной цели в более короткие сроки, при этом сделать это комфортно, без изнурительных диет, голодовок и стресса. При условии, что тренер компетентен в данном вопросе.

Понять, подходит ли вам тренер можно буквально после нескольких тренировок. Хороший тренер, тактичен, учитывает ваши индивидуальные особенности, физическую подготовку, хронические заболевания и даже предпочтения в еде. Работа над собой в таком тандеме будет продуктивной и принесет не только результат, но и удовольствие от самого процесса. Но не всегда сразу удается найти "своего" тренера.

"Если вас не устраивает отношение вашего фитнес-тренера или отсутствие результата на протяжении определенного времени, не стесняйтесь сменить тренера. Иногда это может быть просто не ваш человек и тогда работы на результат не будет, поэтому не стоит терять время" — говорит фитнес-тренер Татьяна Голофеева.

Напомним, силовая тренировка в бассейне поможет поддерживать форму во время летнего отпуска

Ранее Фокус писал о том, чтобы создать фигуру мечты необходима каждодневная работа над собой, своими пщевыми привычками и образом жизни

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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