5 причин займатися з персональним тренером. Думка експерта

Персональний тренер не просто розпише план тренувань, це справжній провідник у світ спорту, який допоможе вам створити фігуру мрії без шкоди для здоров'я та постійних зривів. Фітнес-тренерка, мотиваторка Тетяна Голофєєва розповідає Фокусу про те, які переваги ви отримаєте від персональних тренувань.

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Персональний тренер необхідний людям, які вперше переступили поріг тренажерного залу та не мають уявлення, як працюють ті чи інші тренажери. Але функція тренера набагато ширша, ніж може здатися на перший погляд. Персональний тренер має бути компетентним, викликати у вас довіру та мотивувати на результат. Отже, перед вами 5 причин, чому потрібно обрати індивідуальні тренування.

Здоров'я

Персональний тренер контролює техніку виконання вправ, ваше положення тіла, дихання та самопочуття, що зводить до мінімуму ризик травматизації під час тренування. Головне завдання тренера — довести вас до результату без шкоди для здоров'я.

"Гарний тренер ніколи не почне тренування, не розпитавши вас про самопочуття, про те, що ви їли перед тренуванням, як спали. Фізичне навантаження підбирається, виходячи з вашого поточного стану та ресурсу. Якщо ви не спали всю ніч і вранці прийшли в зал, тренер повинен про це знати, щоб скорегувати план тренувань і навантаження", — каже фітнес-тренерка Тетяна Голофєєва.

Мотивація

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Персональний тренер — це мотивація та контроль. Люди зі слабкою мотивацією рідко досягають результатів, жаліють себе, не викладаючись повноцінно на тренуваннях. Ось тут і приходить на допомогу персональний тренер, який може підбадьорити й підтримати під час складного тренування, а також довести вас до максимуму своїх фізичних можливостей, підвищуючи вашу витривалість і ефективність тренувань. Самостійно ви нізащо не викладалися б так, як із тренером, бо примушувати себе до фізично складних процесів невластиво для людини.

"Персональний тренер має бути гарним психологом, він має знайти точки дотику з людиною та встановити контакт. Коли між тренером і підопічним є довіра, буде результат", — підкреслює Тетяна Голофєєва.

Результат

Персональний тренер гарантує вам результат, і він настане набагато швидше, ніж якщо ви самостійно рухатиметеся до поставленої мети. Тренер працює з вами в комплексі: фізичні навантаження, раціон харчування, питний режим, режим сну та відпочинку. У процесі все це коригується, щоб отримати максимум ефективності для вашого комфорту й благополуччя.

Індивідуальний підхід

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Персональне тренування передбачає індивідуальний підхід, а це означає, що вправи будуть підібрані винятково під вас, ваш поточний стан організму та фізичні можливості. Для цього перед тренуванням обов'язково проводять фітнес-діагностику, під час якої тренер зафіксує всі ваші показники: зріст, вагу, ІМТ, відсоток жиру загалом, на внутрішніх органах і багато іншого. Крім того, перші кілька тренувань тренер за вами спостерігатиме, щоб зрозуміти ваш рівень підготовки, реакцію організму на фізичні навантаження й те, як швидко ви відновлюєтеся. І вже, виходячи з усіх цих показників, він складе план тренувань на місяць, який у процесі також може коригуватися.

"Інтенсивність і правильний підбір вправ, виходячи з ваших фізичних можливостей, допоможе провести продуктивніше тренування. І якщо такі тренування проходитимуть систематично, на виході ви отримаєте здорове струнке тіло. Без стресу, травм і ненависті до спорту", — підкреслила тренерка.

Правильно підібране харчування

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Харчування відіграє основну роль у схудненні, тому правильно складений раціон — це 80% успіху. Грамотний тренер може дати рекомендації щодо харчування, виходячи з вашого запиту, індивідуальних особливостей, харчових звичок і навіть бюджету. Крім того, персональний тренер зможе коригувати ваш раціон відповідно до результатів. Це дасть змогу досягти поставленої мети за коротший термін, водночас зробити це комфортно, без виснажливих дієт, голодувань і стресу. За умови, що тренер компетентний у цьому питанні.

Зрозуміти, чи підходить вам тренер, можна буквально після кількох тренувань. Хороший тренер, тактовний, враховує ваші індивідуальні особливості, фізичну підготовку, хронічні захворювання та навіть вподобання в їжі. Робота над собою в такому тандемі буде продуктивною та принесе не тільки результат, а й задоволення від самого процесу. Але не завжди одразу вдається знайти "свого" тренера.

"Якщо вас не влаштовує ставлення вашого фітнес-тренера або ви бачите відсутність результату протягом певного часу, не соромтеся змінити тренера. Іноді це може бути просто не ваша людина, і тоді роботи на результат не буде, тож не варто гаяти час", — каже фітнес-тренерка Тетяна Голофєєва.

Нагадаємо, силове тренування в басейні допоможе підтримувати форму під час літньої відпустки.

Раніше Фокус писав про те, щоб створити фігуру мрії, необхідна щоденна робота над собою, своїми харчовими звичками та способом життя

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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