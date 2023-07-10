Кармические Лунные узлы меняют знак — что это значит для нас

Лунные узлы меняют знак раз в 18 месяцев, что может существенно повлиять на нашу жизнь и события в мире.

Related video

Когда и как Кармические Лунные узлы меняют знак?

Кармические лунные узлы меняют знак в период с 18 июля 2023 года по 11 января 2025 года, тоесть на следующие 18 месяцев. В июле 2023 года Северный Лунный Узел перейдет в знак Овна, а Южный Лунный Узел – в знак Весов. В 2004-2006 году, когда Лунные узлы перешли в знаки Овна и Весов, в мире произошло немало судьбоносных событий: мощное цунами, мировые изменения в политике, обществе и безопасности, крупные теракты по всему миру, европейский кризис, возникновение Ютуб, как самой востребованной платформы в мире, запуск спутников и многое другое.

Что этот переход Лунных узлов в знак Овна и Весов значит для нас?

Овен – знак, который связан с решительностью, смелостью и самоутверждением. Это значит, что в следующие полтора года могут пройти под эгидой смелых начинаний и проявлений своей индивидуальности. А вот Весы символизируют гармонию, партнерство и балансом. Значит акцент в это время в нашей жизни будет и на сотрудничестве и дипломатии. В отношениях люди будут ставить точку в отношениях бесперспективных, выбирая при этом себя и свои личные интересы и амбиции, при этом создавая новые отношения как в личной жизни, так и в деловой деятельности. Во время смены знаков Лунных узлов важно быть готовым к переменам и быть открытым для новых начинаний. Может потребоваться больше смелости и решительности, а еще важно проявлять инициативу. Это может быть как начало нового проекта или бизнеса, вступление в защиту своих прав и принципов, так и освоение совершенно новой профессии. Это важный момент которые заложит определенные тенденции на ближайшие года.

Также период будет благоприятным для того, чтобы найти баланс между личными амбициями и потребностями других. Это может означать умение слушать и уважать мнения других, а также стремление к справедливости и равенству. В глобальном плане этот период может быть связан с ростом активизма и борьбы за социальную справедливость, особенно в контексте поиска баланса между индивидуальными и коллективными потребностями. Мы можем ожидать усиления политических движений, которые стремятся к равноправию и справедливости. На уровне геополитики, будут распадаться союзы, объединения, коалиции между странами (или будет меняться состав объединений, структура и цели) и будут создаваться новые союзы государств.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ICs5KIuSeGc