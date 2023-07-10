Кармічні Місячні вузли змінюють знак — що це означає для нас

Місячні вузли змінюють знак раз на 18 місяців, що може істотно вплинути на наше життя і події у світі.

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Коли і як Кармічні Місячні вузли змінюють знак?

Кармічні місячні вузли змінюють знак у період з 18 липня 2023 року по 11 січня 2025 року, тобто на наступні 18 місяців. У липні 2023 року Північний Місячний Вузол перейде в знак Овна, а Південний Місячний Вузол — у знак Терезів. У 2004-2006 роках, коли Місячні вузли перейшли в знаки Овна і Терезів, у світі відбулося чимало доленосних подій: потужне цунамі, світові зміни в політиці, суспільстві та безпеці, великі теракти, європейська криза, виникнення Ютубу як найпопулярнішої платформи у світі, запуск супутників і багато іншого.

Що цей перехід Місячних вузлів у знак Овна і Терезів означає для нас?

Овен — знак, який пов'язаний із рішучістю, сміливістю і самоствердженням. Це означає, що наступні півтора року можуть пройти під егідою сміливих починань і проявів своєї індивідуальності. А ось Терези символізують гармонію, партнерство і баланс. Отже, акцент у цей час у нашому житті буде і на співпраці та дипломатії. Під час зміни знаків Місячних вузлів важливо бути готовим до змін і бути відкритим для нових починань. Може знадобитися більше сміливості й рішучості, а ще важливо проявляти ініціативу. Це може бути як початок нового проєкту або бізнесу, вступ на захист своїх прав і принципів, так і освоєння абсолютно нової професії. Це важливий момент, який закладе певні тенденції на найближчі роки. Також період буде сприятливим для того, щоб знайти баланс між особистими амбіціями та потребами інших. Це може означати вміння слухати та поважати думки інших, а також прагнення до справедливості та рівності. У глобальному плані цей період може бути пов'язаний зі зростанням активізму і боротьби за соціальну справедливість, особливо в контексті пошуку балансу між індивідуальними та колективними потребами. Ми можемо очікувати посилення політичних рухів, які прагнуть рівноправності та справедливості.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ICs5KIuSeGc