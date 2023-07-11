11 июля 2023 года: Сергеев день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ложиться спать слишком рано и выливать питьевую воду.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобных Сергия, Германа и Павла. Также сегодня чтят икону Божьей Матери "Троеручица", которая сейчас находится в Афоне. Считается, что она способна излечить самые тяжелые болезни. А в народе этот день называют Крапивное заговенье. Считается, что сегодня последний день сбора крапивы, а после она теряет свои целебные свойства.

Что нельзя делать 11 июля:

ложиться спать слишком рано;

выливать питьевую воду;

что-то чинить или склеивать.

Народные приметы и поверья:

перестала ковать кукушка — к ранней зиме;

безветренно — скоро пойдет дождь;

прибывает вода в колодцах и реках — погода ухудшится.

День ангела празднуют:

Иван, Сергей, Герман, Павел.

Также в этот день:

1576 год — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию;

1888 год — в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыли памятник Богдану Хмельницкому;

1943 год — кульминация Волынской трагедии;

1944 год — учрежден Украинский Главный Освободительный Совет — политический провод УПА;

2008 год — компания "Apple Inc." открыла iPhone App Store.