11 июля 2023 года: Сергеев день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ложиться спать слишком рано и выливать питьевую воду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобных Сергия, Германа и Павла. Также сегодня чтят икону Божьей Матери "Троеручица", которая сейчас находится в Афоне. Считается, что она способна излечить самые тяжелые болезни. А в народе этот день называют Крапивное заговенье. Считается, что сегодня последний день сбора крапивы, а после она теряет свои целебные свойства.
Что нельзя делать 11 июля:
- ложиться спать слишком рано;
- выливать питьевую воду;
- что-то чинить или склеивать.
Народные приметы и поверья:
- перестала ковать кукушка — к ранней зиме;
- безветренно — скоро пойдет дождь;
- прибывает вода в колодцах и реках — погода ухудшится.
День ангела празднуют:
Иван, Сергей, Герман, Павел.
Также в этот день:
1576 год — английская экспедиция Мартина Фробишера открыла Гренландию;
1888 год — в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открыли памятник Богдану Хмельницкому;
1943 год — кульминация Волынской трагедии;
1944 год — учрежден Украинский Главный Освободительный Совет — политический провод УПА;
2008 год — компания "Apple Inc." открыла iPhone App Store.