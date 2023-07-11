Аппетит под контролем. 8 продуктов, которые снизят аппетит и помогут похудеть

Если вы пытаетесь похудеть или просто ведете здоровый образ жизни, включите в свой рацион продукты, подавляющие аппетит. Это может стать эффективной стратегией для снижения веса и улучшения вашего здоровья.

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Продукты для подавления аппетита — отличный способ контролировать чувство голода и свой вес. Эти продукты содержат мало калорий, богаты клетчаткой и белком, и могут помочь вам ощущать чувство сытости более длительное время. Они также содержат питательные вещества, которые поддерживают здоровое пищеварение и обмен веществ. Об этом пишет Healthier Steps.

Вот несколько продуктов, которые вы должны включить в свой рацион, чтобы добиться успешной, но здоровой потери веса.

Овсянка

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Овсянка — один из самых здоровых и питательных продуктов. Она богата необходимыми питательными веществами, включая клетчатку, белок, витамины и минералы. Когда вы едите овсянку, ее растворимая клетчатка образует гелеобразное вещество, которое замедляет опорожнение желудка.

Это означает, что после употребления этого продута вы будете чувствовать себя сытым дольше, чем после других видов пищи. Исследование показало, что люди, которые едят овсянку на завтрак, потребляют меньше калорий в обеденное время.

В дополнение к подавлению аппетита клетчатка овса обладает рядом других преимуществ, включая снижение уровня холестерина и улучшение здоровья сердца.

Семена чиа

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Семена чиа — распространенный продукт для похудения, который почитают за высокое содержание клетчатки и белка. Всего в 28 граммах семян чиа содержится 5 г белка и 10 г клетчатки — около трети рекомендуемой суточной нормы для взрослых.

При смешивании с водой или другой жидкостью семена чиа расширяются и создают гелеобразную текстуру, похожую на овес, которая может помочь обуздать чувство голода.

Согласно исследованиям, семена чиа могут подавить аппетит и снизить общее потребление калорий. Исследование показало, что употребление семян чиа в качестве утреннего перекуса вызывает кратковременное чувство сытости у здоровых людей.

В дополнение к эффекту подавления аппетита, семена чиа также богаты другими питательными веществами, такими как омега-3 жирные кислоты, кальций, магний, калий и антиоксиданты.

Льняное семя

Фото: Freepik

Льняное семя — это низкокалорийный суперпродукт с высоким содержанием клетчатки, который может поддерживать чувство сытости в течение длительного времени.

Он содержит растворимую клетчатку, которая образует гелеобразное вещество в желудке, замедляя опорожнение желудка и повышая чувство сытости.

Льняное семя богато омега-3 жирными кислотами, которые могут уменьшить воспаление и способствовать снижению веса, регулируя гормоны, ответственные за сигналы голода. Льняное семя также является хорошим источником лигнана, фитоэстрогена, который ускоряет обмен веществ, что помогает увеличить потерю веса.

Бобовые

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Бобовые являются отличным источником белка, клетчатки и других необходимых питательных веществ, которые помогут вам чувствовать себя сытым в течение более длительного времени. Они включают чечевицу, нут и другие бобы и горох.

Бобовые содержат устойчивый крахмал, который сопротивляется пищеварению в тонком кишечнике и достигает толстой кишки, где питает полезные кишечные бактерии. Он регулирует вашу пищеварительную систему, что помогает правильно сигнализировать о голоде и насыщении.

Кроме того, бобовые имеют низкий гликемический индекс, а это означает, что они не вызывают скачков сахара в крови, которые могут спровоцировать приступы голода.

Авокадо

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Авокадо часто считают суперпродуктом из-за его многочисленных преимуществ для здоровья. Одним из менее известных преимуществ авокадо является его способность уменьшать чувство голода и подавлять аппетит.

Причина подавления аппетита авокадо заключается в высоком содержании клетчатки. Чашка пюре из авокадо содержит около 15 граммов клетчатки, что составляет почти половину рекомендуемой суточной нормы для взрослых. Высокое содержание клетчатки замедляет пищеварение, сохраняя чувство сытости в течение длительного времени.

Кроме того, авокадо богат полезными жирами, которые перевариваются дольше, чем углеводы, что приводит к увеличению чувства сытости.

Вода

Фото: Freepik

Вода является естественным средством для подавления аппетита, которое многие упускают из виду. Питьевая вода перед едой может помочь уменьшить чувство голода и заставить вас чувствовать себя сытым. Это не только снижает потребление пищи, но и помогает пищеварению и обмену веществ.

В зависимости от уровня вашей активности вы должны выпивать не менее восьми стаканов воды в день или больше. Это простая привычка, которую можно включить в свой распорядок дня, и простой способ естественным образом подавить аппетит, не добавляя калорий или вредных химических веществ в свой рацион.

Перец чили

Фото: Pixabay

Красный перец чили — это специя, широко используемая в кулинарии по всему миру. Они придают блюдам остроту и аромат, и было обнаружено, что они обладают многочисленными преимуществами для здоровья, включая подавление аппетита и повышение чувства сытости.

Доказано, что капсаицин, соединение, придающее перцу чили его острый вкус, снижает уровень голода за счет усиления чувства сытости. Он делает это, активируя определенные рецепторы в пищеварительной системе, которые сигнализируют мозгу, что вам нужно прекратить есть.

Кроме того, исследования показывают, что капсаицин может увеличить метаболизм и способствовать сжиганию жира. Это означает, что он не только подавляет аппетит, но и помогает организму сжигать калории.

Овощи

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Одна из причин, по которой овощные салаты могут помочь контролировать аппетит, заключается в том, что в них мало калорий, но много клетчатки.

Кроме того, многие овощи содержат воду, которая также помогает насытиться и сохранить водный баланс. Когда ваш организм обезвожен, легко принять жажду за голод и в конечном итоге переесть.

Напомним, горькие продукты могут стать вашим секретным оружием для ускорения процесса пищеварения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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