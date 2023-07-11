Джеймс Кэмерон продает свое ранчо, где написал сценарий "Аватара"

Великолепное поместье в гавайском стиле расположено на берегу океана в Калифорнии.

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Джеймс Кэмерон, режиссер "Аватара", "Титаника" и "Терминатора", продает свое роскошное имение на калифорнийском побережье. Стоимость недвижимости – 33 миллиона долларов. Но новый владелец получит дом, где Кэмерон написал сценарий своего культового "Аватара". Об этом пишет People.

Великолепное поместье в стиле "гавайского курорта" расположено в округе Санта-Барбара. На территории есть главный дом и гостевые апартаменты, а также большой сарай с гаражом и даже вертолетная площадка.

Дом Джеймса Кэмерона Фото: BLAKE BRONSTAD

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Кэмерон и его супруга Сьюзи Эмис жили в этом доме 20 лет. Он находится в закрытом районе ранчо Холлистер в Гавиоте. Так что надоедливые соседи докучать не будут.

Пара стала владельцами имения в конце 1990-х годов, выложив всего 4,3 миллиона долларов.

Но Кэмерон и его супруга большую часть своего времени живут в Новой Зеландии, так что настолько огромное имение в США им не нужно.

Фото: BLAKE BRONSTAD Фото: BLAKE BRONSTAD Фото: BLAKE BRONSTAD

Но пока они жили здесь, но переоборудовали дом по собственному вкусу. Теперь в нем есть полы из кварцита Скалистых гор и много старого дерева. А комнаты украшают высокие потолки со сводчатыми балками.

Кэмерон рассказывал в интервью Wall Street Journal ранее, что предыдущий владелец весь дом отделал мрамором, что делало его слишком холодным и неуютным.

В главной спальне с окнами от пола до потолка есть камин и деревянная кровать с балдахином. А из окон и террас открывается шикарный вид на океан и горы.

Территория огорожена белыми стенами, а среди деревьев прячется большой бассейн с видом. Также в доме есть два колодца, один из которых с чистой питьевой водой.

Дом, в котором Кэмерон писал сценарии для фильмов "Аватар", выполнен в стиле, который он сам описывал, как "гавайский курорт".

Напомним, ранее британская певица Адель купила у Сильвестра Сталлоне его уникальный особняк в Беверли-Хиллз. Имение обошлось исполнительнице в 58 миллионов долларов. И она уже затеяла грандиозный ремонт.

Рабочие буквально выпотрошили дом, оставив нетронутыми только крышу и бассейн со статуей Рокки на бортике.