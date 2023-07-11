Джеймс Кемерон продає своє ранчо, де написав сценарій "Аватара"

Чудовий маєток у гавайському стилі розташований на березі океану в Каліфорнії.

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Джеймс Кемерон, режисер "Аватара", "Титаніка" і "Термінатора", продає свій розкішний маєток на каліфорнійському узбережжі. Вартість нерухомості — 33 мільйони доларів. Але новий власник отримає будинок, де Кемерон написав сценарій свого культового "Аватара". Про це пише People.

Чудовий маєток у стилі "гавайського курорту" розташований в окрузі Санта-Барбара. На території є головний будинок і гостьові апартаменти, а також великий сарай із гаражем і навіть вертолітний майданчик.

Будинок Джеймса Кемерона Фото: BLAKE BRONSTAD

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Кемерон і його дружина Сюзі Еміс жили в цьому будинку 20 років. Він розташований у закритому районі ранчо Голлістер у Гавіоті. Тож докучливі сусіди докучати не будуть.

Пара стала власниками маєтку наприкінці 1990-х років, виклавши всього 4,3 мільйона доларів.

Але Кемерон і його дружина більшу частину свого часу живуть у Новій Зеландії, тож настільки величезний маєток у США їм не потрібен.

Фото: BLAKE BRONSTAD Фото: BLAKE BRONSTAD Фото: BLAKE BRONSTAD

Але поки що вони жили тут, але переобладнали будинок на власний смак. Тепер у ньому є підлоги з кварциту Скелястих гір і багато старого дерева. А кімнати прикрашають високі стелі зі склепінчастими балками.

Кемерон розповідав в інтерв'ю Wall Street Journal раніше, що попередній власник увесь будинок оздобив мармуром, що робило його надто холодним і незатишним.

У головній спальні з вікнами від підлоги до стелі є камін і дерев'яне ліжко з балдахіном. А з вікон і терас відкривається шикарний вид на океан і гори.

Територія обгороджена білими стінами, а серед дерев ховається великий басейн із краєвидом. Також у будинку є дві криниці, одна з яких із чистою питною водою.

Будинок, у якому Кемерон писав сценарії для фільмів "Аватар", виконаний у стилі, який він сам описував, як "гавайський курорт".

Нагадаємо, раніше британська співачка Адель купила у Сильвестра Сталлоне його унікальний маєток у Беверлі-Гіллз. Маєток обійшовся виконавиці в 58 мільйонів доларів. І вона вже затіяла грандіозний ремонт.

Робітники буквально випатрали будинок, залишивши недоторканими тільки дах і басейн зі статуєю Роккі на бортику.