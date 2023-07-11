Потомок королей: французский принц Амори Бурбон-Пармский женился на аристократке

Летом всегда сезон свадеб и члены аристократических семей недавно собирались на торжество потомка Пармской династии.

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Французский принц Амори Бурбон-Пармский, потомок королей и полководцев, женился на аристократке Пелажи де Макмахон на пышной церемонии во французском соборе. Об этом пишет Daily Mail.

Сезон свадеб в высшем обществе во Франции начался в эти выходные с бракосочетания принца Амори Бурбон-Пармского и его аристократической невесты Пелажи де Макмахон.

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Счастливая пара обменялась клятвами на церемонии в соборе Сен-Лазар в Отене.

Свадьба принца Амори Бурбон-Пармского и Пелажи де Макмахон

32-летний принц Амори Бурбон-Пармский может похвастаться внушительной родословной. Его предки были правителями Пармы и французскими королями.

Он единственный сын принца Шарля Эммануэля Бурбон-Пармского и принцессы Констанс, урожденной де Равинель. У него три младших сестры.

Свадьба принца Амори Бурбон-Пармского и Пелажи де Макмахон Фото: Point De Vue

Шарль Эммануэль — троюродный брат нынешнего главы Пармского дома. Они оба — правнуки многодетного последнего герцога Роберта у которого было 24 ребенка.

Они в родстве со многими королевскими домами Европы, в том числе с королем Испании и Нидерландов.

Со своей невестой Амори познакомился на приеме в ее родовом замке Сюлли в Бургундии. Ее предки происходят от древних королей Ирландии и Шотландии, и на территории нынешней Франции обосновались еще в 17 веке.

Пелажи – в родстве с французскими, румынскими и датскими монархами. А один из ее прадедушек стал военным и прославился во время Крымской войны, одержав победу в битве при Малаховом кургане. Во время австро-сардинской войны он обеспечил победу французов в битве при Мадженте, за что был произведен в маршалы Франции Наполеоном ІІІ и стал герцогом.

На невесте было классическое белое платье с кружевными рукавами, которое дополняла фата с цветочной каймой.

Свадьба принца Амори Бурбон-Пармского и Пелажи де Макмахон Фото: Point De Vue

Позже пара отпраздновала свою свадьбу роскошным приемом в замке Сюлли. На котором присутствовали аристократы и монархи со всей Европы. Прибыл даже младший брат кронпринца Дании – принц Иоахим.

Напомним, ранее принц княжества Лихтенштейн женился на своей избраннице. На очаровательную церемонию съехались аристократы со всей Европы.

А Фокус писал о самых дорогих королевских свадьбах в истории. Иронично, но фотографий самой дорогой свадьбы нет в публичном доступе. А между тем свадьба шейха Мохаммеда бин Заида бин Султана Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби, и принцессы Саламы, состоявшаяся в 1981 году, стоила 270 миллионов фунтов стерлингов.