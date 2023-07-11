Кейт Миддлтон рассказала, почему однажды пропустила исторический Уимблдонский матч

Принцесса Уэльская — постоянный участник Уимблдона, но в 2013 году, когда финал мужского одиночного разряда стал главным событием чемпионата Большого шлема, врачи запретили ей посещать турнир.

Related video

41-летняя Кейт Миддлтон является патроном Всеанглийского клуба тенниса и крокета, и посещает престижный британский турнир практически каждый год с тех пор, как вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году. Принцесса дебютировала на Уимблдоне 4 июля 2023 года, вдохновив зрителей на то, чтобы вспомнить, почему ее не было на турнире десять лет назад. Об этом пишет People.

В документальном фильме BBC "Наш Уимблдон" в 2017 году любительница тенниса Кейт рассказала о том, как в 2013 году врачи посоветовали ей не посещать Уимблдон, поскольку она была всего в нескольких неделях от родов принца Джорджа, которому 22 июля исполнится 10 лет.

В том году финал мужского одиночного разряда стал главным событием чемпионата Большого шлема: Энди Маррей боролся за право войти в историю как первый британец, выигравший Уимблдон со времен Фреда Перри в 1936 году. (Маррей осуществил эту мечту и одновременно завоевал свой второй Большой шлем).

Кейт сказала ведущей документального фильма Сью Баркер: "Я была на поздних сроках беременности Джорджем, поэтому не смогла приехать".

Принцесса надеялась, что сможет посети Уимблдон, но врачи категорически запретили ей.

"После этого я написала [Маррею] письмо, в котором извинилась за то, что меня там не было и поздравила с победой", — рассказала королевская особа.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Уимблдоне в 2017 году Фото: Getty Images

Спустя три года Кейт и Уильям смогли увидеть победу Маррея, посетив Уимблдон в 2016 году, где всемирно известный теннисист выиграл свой третий турнир Большого шлема. Несмотря на то, что королевская чета всегда держится сдержанно на публике, тогда Кейт не могла скрыть своего волнения, когда болела в королевской ложе.

На прошлой неделе на Уимблдоне Маррей даже окликнул принцессу Уэльскую после того, как обыграл Райана Пенистона в первом круге. Принцесса Кейт наблюдала за матчем вместе с легендой тенниса и другом Роджером Федерером, и Маррей отметил их в своей речи.

"Это было удивительно — присутствие королевских особ, а также теннисных особ", — сказал Маррей.

Также Фокус писал, что в этом году для посещения Уимблдона Кейт выбрала образ, вдохновленный принцессой Дианой.