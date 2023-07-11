70-летняя жена президента Франции вышла в свет в роскошном платье от Louis Vuitton (фото)

Брижит Макрон показала, что короткие наряды можно носить в любом возрасте.

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45-летний президент Франции Эммануэль Макрон и его 70-летняя супруга Брижит посетили неформальный ужин в Президентском дворце в Вильнюсе (Литва), где проходит саммит НАТО. На нем собрались лидеры стран, входящих в Альянс, а также приглашенные гости, пишет Фокус.

По этому случаю первая леди Франции выглядела сногсшибательно, надев белое платье-футляр чуть выше колен от своего любимого бренда Louis Vuitton и черные туфли-лодочки на каблуке от Christian Louboutin. Образ она дополнила черным клатчем и золотыми украшениями.

Чета Макронов общается с украинским президентом Владимиром Зеленским и его женой Фото: Getty

Волосы Брижит собрала в элегантную прическу, а макияжем подчеркнула черты лица.

Своим ансамблем жена Макрона в очередной раз опровергла "старческий" дресс-код, показав, что в любом виде можно быть женственной и стильной.

Ее муж-президент был в строгом и идеально скроенном темном костюме с белой рубашкой и галстуком в тон ансамблю.

На ужине она вместе с мужем с удовольствием пообщалась с украинским президентом Владимиром Зеленским и его женой Еленой, которая пришла на мероприятие в платье сложного кроя от отечественного дизайнера Лилии Литковской. Также Брижит с Эммануэлем сфотографировалась с президентом Литвы Гитанасом Науседой и его женой Дианой.

Первые семьи Франции и Литвы Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказала, какие процедуры могла сделать Брижит Макрон, чтобы выглядеть моложе.