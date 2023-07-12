50-летняя Хайди Клум продемонстрировала фигуру в леопардовом бикини (фото)

Звезда подиумов отдыхает в компании мужа на итальянском острове.

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50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум отдыхает с мужем Томом Каулитцом на Сардинии, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и многодетная мама продемонстрировала свое тело в леопардовом бикини во время отдыха на частном пляже в Порто-Черво, расположенном на итальянском острове Сардиния.

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Клум загорала на синем шезлонге возле своего третьего мужа — гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, который на 17 лет моложе модели.

Бывший "ангел" Victoria's Secret соединила свой купальник из двух частей и черную кепку "Tiësto LV". К пляжному образу немецкая модель и телеведущая добавила солнцезащитные очки-авиаторы.

Хайди Клум и Том Каулитц поженились в 2019 году. Сейчас общих детей у пары нет, однако они воспитывают наследников модели от предыдущих союзов.

Хайди Клум и Том Каулитц Фото: heidiklum

Звездные супруги часто делятся совместными кадрами в соцсетях.

Напомним, Хайди Клум появилась на публике в странном платье-купальнике.

Также Фокус писал об отдыхе Хайди Клум и Тома Каулитца в Париже.