50-річна Гайді Клум продемонструвала фігуру в леопардовому бікіні (фото)

Зірка подіумів відпочиває в компанії чоловіка на італійському острові.

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50-річна німецька топмодель Гайді Клум відпочиває з чоловіком Томом Каулітцом на Сардинії, Італія. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та багатодітна мама продемонструвала своє тіло в леопардовому бікіні під час відпочинку на приватному пляжі в Порто-Черво, розташованому на італійському острові Сардинія.

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Клум засмагала на синьому шезлонгу біля свого третього чоловіка – гітариста Tokio Hotel Тома Каулітца, який на 17 років молодший за модель.

Колишній "ангел" Victoria's Secret поєднала свій купальник із двох частин і чорну кепку-далекобійник "Tiësto LV". До пляжного образу німецька модель та телеведуча додала сонцезахисні окуляри-авіатори.

Гайді Клум та Том Каулітц одружилися у 2019 році. Наразі спільних дітей у пари немає, проте вони виховують спадкоємців моделі від попередніх союзів.

Гайді Клум та Том Каулітц Фото: heidiklum

Зіркове подружжя часто ділиться спільними кадрами в соцмережах.

Нагадаємо, Гайді Клум зʼявилася на публіці в дивній сукні-купальнику.

Також Фокус писав про відпочинок Гайді Клум та Тома Каулітца в Парижі.