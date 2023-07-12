Зои Салдана в твидовом платье с кожаными вставками пришла на показ своего сериала

Перед камерами фотографов актриса продемонстрировала свое фирменное чувство стиля.

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Актриса Зои Салдана, звезда фильмов "Аватар" и "Стражи галактики", появилась в модном ансамбле на специальном показе своего нового шпионского триллера "Special Ops: Lioness", который прошел в лондонской галерее Tate Britain. Об этом пишет Daily Mail.

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45-летняя американская актриса выглядела как всегда стильно в твидовом платье без бретелек с кожаными вставками и разрезом по центру юбки. Зои была в черных остроносых туфлях на высоком каблуке, и дополнила свой наряд множеством серебряных колец. Звезда экрана продемонстрировала свою естественную красоту, накрасив только ресницы тушью и нанеся тени для век.

Зои Салдана Фото: Getty Images

Вместе с Зои на показе присутствовала ее коллега по фильму 56-летняя австралийская актриса Николь Кидман, которая выглядела не менее стильно. Знаменитости вместе позировали для фотографий.

Николь Кидман и Зои Салдана Фото: Getty Images

Сериал "Спецназ: Львица" расскажет о реально существующем женском подразделении ЦРУ "Львица". Его участницы внедряются в террористическую организацию и пытаются разрушить ее изнутри. Режиссеры проекта – Пол Кэмерон и Энтони Бирн, а сценарий написали Тэйлор Шеридан и Джилл Вагнер. Мировая премьера сериала запланирована на 23 июля 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Зои Салдана надела на вечеринку Vanity Fair топ из чистого золота.