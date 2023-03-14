Зои Салдана надела на вечеринку Vanity Fair топ из чистого золота

На церемонии "Оскар" звезды были в одних нарядах, но для вечеринки они переоделись.

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Актриса Зои Салдана, звезда фильмов "Аватар" и "Стражи галактики" была гостьей на кинопремии "Оскар", но ее наряд для вечеринки Vanity Fair оказался просто поразительным. Об этом пишет Daily Mail.

Платье для "Оскара 2023" Зои Салдана выбрала не слишком удачное. Впрочем, в этом не было ее вины. Ее наряд в ретро-стиле от Fendi оказался в числе тех, кто слился со стенами и новой ковровой дорожкой цвета шампанского.

Организаторы не предупредили селебрити о том, что традиционной красной дорожки в этом году не будет, так что большинство эффектных платьев смотрелись совсем неблестяще даже на лучших фоторафиях.

Зои Салдана с мужем на церемонии "Оскар" Фото: Getty Images

Зато на вечеринке Vanity Fair, куда победители "Оскара" традиционно отправляются со своими свежеполученными статуэтками, и где к ним присоединяются прочие селебрити, царила куда более непринужденная и веселая атмосфера.

К тому же большинство актрис сменили наряды.

И вечерний образ Зои Салдана был очень впечатляющим. Она надела длинную шелковую юбку от Michael Kors из струящегося шелка и кроп-топ из чистого золота, украшенный ониксовыми каплями и бриллиантами.

Зои Салдана надела золотой кроп-топ на вечеринку Vanity Fair Фото: Getty Images

Топ в виде короткой кольчуги мелкого плетения оказался одним из самых интересных на вечеринке. К тому же, модные критики до сих пор не знают, как его назвать: одеждой, или все-таки украшением.

Напомним, платье Зои Салдана попало в список худших нарядов "Оскара 2023", впрочем там еще оказалось немало платьев.

Но зато она оказалась в списке самых красивых пар красной дорожки, позируя со своим супругом, художником Марком Перего.

Ранее Фокус писал о самых "голых платьях" вечеринки Vanity Fair. В топе оказалась актриса Хантер Шафер. Звезда "Эйфории" повторила подиумный образ с показа бренда Ann Demeulemeester. Который состоял из длинной юбки и топа в виде пера.