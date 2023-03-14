Зої Салдана одягла на вечірку Vanity Fair топ із чистого золота

На церемонії "Оскар" зірки були в одному вбранні, але для вечірки вони переодяглися.

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Актриса Зої Салдана, зірка фільмів "Аватар" та "Вартові галактики" була гостею на кінопремії "Оскар", але її вбрання для вечірки Vanity Fair виявилося просто приголомшливим. Про це пише Daily Mail.

Сукню для "Оскара 2023" Зої Салдана обрала не надто вдалу. Втім, у цьому не було її провини. Її вбрання в ретро-стилі від Fendi виявилося серед тих, хто злився зі стінами і новою килимовою доріжкою кольору шампанського.

Організатори не попередили селебріті про те, що традиційної червоної доріжки цього року не буде, тому більшість ефектних суконь виглядали зовсім неблискуче навіть на найкращих фоторафіях.

Зої Салдана із чоловіком на церемонії "Оскар" Фото: Getty Images

Зате на вечірці Vanity Fair, куди переможці "Оскара" традиційно вирушають зі своїми свіжоотриманими статуетками, і де до них приєднуються інші селебріті, панувала більш невимушена та весела атмосфера.

До того ж більшість акторок змінили вбрання.

І вечірній образ Зої Салдани був дуже гарним. Вона одягла довгу шовкову спідницю від Michael Kors з шовку, що струмує, і кроп-топ з чистого золота, прикрашений оніксовими краплями і діамантами.

Зої Салдана одягла золотий кроп-топ на вечірку Vanity Fair Фото: Getty Images

Топ у вигляді короткої кольчуги дрібного плетіння виявився одним із найцікавіших на вечірці. До того ж модні критики досі не знають, як його назвати: одягом, чи все-таки прикрасою.

Нагадаємо, сукня Зої Салдана потрапила до списку найгірших нарядів "Оскара 2023", проте там ще виявилося чимало суконь.

Але вона опинилася в списку найкрасивіших пар червоної доріжки, позувавши зі своїм чоловіком, художником Марком Перего.

Раніше Фокус писав про "голі сукні" вечірки Vanity Fair. У топі опинилася актриса Гантер Шафер. Зірка "Ейфорії" повторила подіумний образ із показу бренду Ann Demeulemeester. Який складався з довгої спідниці та топу у вигляді пера.