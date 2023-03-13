Топ 5 "голих" суконь на вечірці Vanity Fair Oscar Party 2023

Церемонія вручення премії "Оскар 2023" була головною подією вихідних, але знаменитості продовжили демонструвати свої модні рішення на афтепаті Vanity Fair.

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"Оскар" знову повернувся цього року, тепер із доріжкою кольору шампанського замість класичної червоної. Але, крім кольору доріжки, знаменитості, як завжди, з'явилися в шикарних образах на вечірці.

На щорічному офіційному афтепаті Vanity Fair Awards з'явилося багато зірок, у тому числі тих, хто не був на церемонії вручення "Оскара". Багато хто з них продемонстрував дуже відверті образи.

Фокус зібрав 5 разючих і пікантних образів із вечірки після "Оскара-2023".

Гантер Шафер

Фото: Getty Images

24-річна акторка наважилася оголитися в топі-бандо з пір'ям і шовковій спідниці з перламутровим відливом, які мало що залишали уяві. Гантер, відома своїм авангардним почуттям моди, впевнено позувала перед камерами, а гості зіркового заходу з благоговінням дивилися на неї. Трансгендерна знаменитість доповнила образ туфлями на підборах, а своє світле волосся залишила розпущеним.

Дейзі Едгар Джонс

Дейзі Едгар Джонс Фото: Getty Images

Дейзі Едгар-Джонс привернула загальну увагу, коли відвідала вечірку Vanity Fair, яка відбулася в Центрі Волліс Анненберг у Беверлі-Гіллз.

24-річна британська акторка вразила публіку своїм пікантним ансамблем, що складається з тілесного боді й чорної прозорої сітчастої накидки. Демонструючи струнку фігуру, мерехтлива сукня відрізнялася масивним коміром, прикрашеним діамантами. Дейзі поєднала свою "голу" сукню з парою високих чорних сандалів.

Ешлі Грем

Ешлі Грем Фото: Getty Images

35-річна модель plus-size Ешлі Грем з'явилася на вечірці в повністю прозорій червоній сукні. Шифонова сукня була зібрана на талії знаменитості, а також мала розріз до стегна. Крім того, вбрання чудово демонструвало чорну нижню білизну моделі. Ешлі одягла ефектні чорні туфлі на платформі та випромінювала впевненість, позуючи фотографам.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі, можливо, не вразила публіку на червоній доріжці "Оскара-2023", але вона більш ніж компенсувала це своїм вбранням на афтепаті.

Модель була одягнена в мерехтливу сріблясту "голу" сукню від Feben, декоровану плетеним матеріалом. Під сукнею Ратаковскі була без бюстгальтера, одягнувши лише тілесного кольору спідню білизну. Свій відвертий образ дівчина доповнила кількома діамантовими сережками й туфлями бежевого кольору. Темне волосся Емілі зібрала в гладкий пучок із проділом посередині та зробила вечірній макіяж із акцентом на очах.

Ciara

Ciara Фото: Getty Images Ciara Фото: Getty Images

Якби на вечірці роздавали нагороди за образи, то Сіара Прінцесс Гарріс легко здобула б трофей за найсміливіший ансамбль. 37-річна американська співачка привернула загальну увагу, з'явившись у "голій" сукні на бретельках із глибоким вирізом від Dundas. Повністю прозоре вбрання було прикрашене кристалами, а під ним виднілися крихітні чорні стринги.

Сукня, представлена в колекції "Дандас" осінь-зима 2023, мало що залишала для уяви. Сіара доповнила її оперними рукавичками, сережками з підвісками та чорними босоніжками на платформі від Santoni.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто став лауреатом "Оскара". Жодної сенсації не сталося. Свої статуетки забрали саме ті, хто й передбачався.

Також Фокус зібрав топ 10 зіркових нарядів, які відверто зливалися з новою доріжкою "Оскара 2023" кольору шампанського.