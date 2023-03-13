Топ-5 самых "голых" платьев на вечеринке Vanity Fair Oscar Party 2023

Церемония вручения премии "Оскар 2023" была главным событием выходных, но знаменитости продолжили демонстрировать свои модные решения на афтепати Vanity Fair.

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"Оскар" снова вернулся в этом году, на этот раз с ковром цвета шампанского вместо классического красного. Но, помимо цвета дорожки, знаменитости, как обычно, появились в более шикарных образах на вечеринке.

На ежегодном официальном афтепати Vanity Fair Awards появилось множество звезд, в том числе те, кто не был на церемонии вручения "Оскара". Многие из них продемонстрировали весьма откровенные образы.

Фокус собрал 5 впечатляющих и пикантных образов с вечеринки после "Оскара-2023".

Хантер Шафер

Фото: Getty Images

24-летняя актриса осмелилась оголиться в топе-бандо с перьями и шелковой юбке с перламутровым отливом, которые мало что оставляли воображению. Хантер, известная своим авангардным чувством моды, уверенно позировала перед камерами, а гости звездного мероприятия с благоговением смотрели на нее. Трансгендерная знаменитость дополнила образ туфлями на каблуках, а свои светлые волосы оставила распущенными.

Дейзи Эдгар Джонс

Дейзи Эдгар Джонс Фото: Getty Images

Дейзи Эдгар-Джонс привлекла всеобщее внимание, когда посетила вечеринку Vanity Fair, которая прошла в Центре Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз.

24-летняя британская актриса поразила публику своим пикантным ансамблем, состоящим из телесного боди и черной прозрачной сетчатой накидки. Демонстрируя стройную фигуру, мерцающее платье отличалось массивным воротником, украшенным бриллиантами. Дейзи сочетала свое "голое" платье с парой высоких черных сандалий.

Эшли Грэм

Эшли Грэм Фото: Getty Images

35-летняя модель plus-size Эшли Грэм появилась на вечеринке в полностью прозрачном красном платье. Шифоновое платье было присборено на талии знаменитости, а также имело разрез до бедра. Кроме того, наряд прекрасно демонстрировал черное нижнее белье модели. Эшли надела эффектные черные туфли на платформе и излучала уверенность, позируя фотографам.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Эмили Ратаковски, возможно, не впечатлила публику на красной дорожке "Оскара-2023", но она более чем компенсировала это своим нарядом на афтепати.

Модель была одета в мерцающее серебристое "голое" платье от Feben, декорированное плетенным материалом. Под платьем Ратаковски была без бюстгальтера, надев только телесного цвета нижнее белье. Свой откровенный образ девушка дополнила парой бриллиантовых сережек и туфлями бежевого цвета. Темные волосы Эмили собрала в гладкий пучок со средним пробором и сделала вечерний макияж с акцентом на глазах.

Ciara

Ciara Фото: Getty Images Ciara Фото: Getty Images

Если бы на вечеринке раздавали награды за образы, то Сиара Принцесс Харрис легко получила бы трофей за самый смелый ансамбль. 37-летняя американская певица привлекла всеобщее внимание, появившись в "голом" платье на бретельках с глубоким вырезом от Dundas. Полностью прозрачный наряд был украшен кристаллами, а под ним виднелись крошечные черные стринги.

Платье, представленное в коллекции Дандас осень-зима 2023 года, мало что оставляло для воображения. Сиара дополнила его оперными перчатками, серьгами с подвесками и черными босоножками на платформе от Santoni.

Напомним, ранее стало известно, кто стал лауреатом "Оскара". Никакой сенсации не произошло. Свои статуэтки забрали именно те, кто и предполагался.

Также Фокус собрал топ-10 звездных нарядов, которые откровенно сливались с новой ковровой дорожкой "Оскара 2023" — цвета шампанского.