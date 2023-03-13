Топ-5 самых "голых" платьев на вечеринке Vanity Fair Oscar Party 2023
Церемония вручения премии "Оскар 2023" была главным событием выходных, но знаменитости продолжили демонстрировать свои модные решения на афтепати Vanity Fair.
"Оскар" снова вернулся в этом году, на этот раз с ковром цвета шампанского вместо классического красного. Но, помимо цвета дорожки, знаменитости, как обычно, появились в более шикарных образах на вечеринке.
На ежегодном официальном афтепати Vanity Fair Awards появилось множество звезд, в том числе те, кто не был на церемонии вручения "Оскара". Многие из них продемонстрировали весьма откровенные образы.
Фокус собрал 5 впечатляющих и пикантных образов с вечеринки после "Оскара-2023".
Хантер Шафер
24-летняя актриса осмелилась оголиться в топе-бандо с перьями и шелковой юбке с перламутровым отливом, которые мало что оставляли воображению. Хантер, известная своим авангардным чувством моды, уверенно позировала перед камерами, а гости звездного мероприятия с благоговением смотрели на нее. Трансгендерная знаменитость дополнила образ туфлями на каблуках, а свои светлые волосы оставила распущенными.
Дейзи Эдгар Джонс
Дейзи Эдгар-Джонс привлекла всеобщее внимание, когда посетила вечеринку Vanity Fair, которая прошла в Центре Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз.
24-летняя британская актриса поразила публику своим пикантным ансамблем, состоящим из телесного боди и черной прозрачной сетчатой накидки. Демонстрируя стройную фигуру, мерцающее платье отличалось массивным воротником, украшенным бриллиантами. Дейзи сочетала свое "голое" платье с парой высоких черных сандалий.
Эшли Грэм
35-летняя модель plus-size Эшли Грэм появилась на вечеринке в полностью прозрачном красном платье. Шифоновое платье было присборено на талии знаменитости, а также имело разрез до бедра. Кроме того, наряд прекрасно демонстрировал черное нижнее белье модели. Эшли надела эффектные черные туфли на платформе и излучала уверенность, позируя фотографам.
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски, возможно, не впечатлила публику на красной дорожке "Оскара-2023", но она более чем компенсировала это своим нарядом на афтепати.
Модель была одета в мерцающее серебристое "голое" платье от Feben, декорированное плетенным материалом. Под платьем Ратаковски была без бюстгальтера, надев только телесного цвета нижнее белье. Свой откровенный образ девушка дополнила парой бриллиантовых сережек и туфлями бежевого цвета. Темные волосы Эмили собрала в гладкий пучок со средним пробором и сделала вечерний макияж с акцентом на глазах.
Ciara
Если бы на вечеринке раздавали награды за образы, то Сиара Принцесс Харрис легко получила бы трофей за самый смелый ансамбль. 37-летняя американская певица привлекла всеобщее внимание, появившись в "голом" платье на бретельках с глубоким вырезом от Dundas. Полностью прозрачный наряд был украшен кристаллами, а под ним виднелись крошечные черные стринги.
Платье, представленное в коллекции Дандас осень-зима 2023 года, мало что оставляло для воображения. Сиара дополнила его оперными перчатками, серьгами с подвесками и черными босоножками на платформе от Santoni.
Напомним, ранее стало известно, кто стал лауреатом "Оскара". Никакой сенсации не произошло. Свои статуэтки забрали именно те, кто и предполагался.
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