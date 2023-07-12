Солнечная долина собирает гостей: богачи съезжаются в летний лагерь миллиардеров в Айдахо

В гостиничном комплексе в Айдахо уже собрались несколько десятков миллиардов долларов: приехали медиамагнат Руперт Мердок, Боб Айгер из Disney и многие другие.

Related video

Прямо в эти минуты американский штат Айдахо становится богаче на несколько десятков миллиардов долларов. На ранчо Sun Valley Lodge начинают прибывать богачи в так называемый "летний лагерь миллиардеров", а местный аэропорт заполняют частные самолеты. Об этом пишет Daily Mail.

В Солнечную долину уже прибыли Боб Айгер, генеральный директор Disney, владелец New England Patriots Роберт Крафт, медиамагнат Руперт Мердок и его сыновья Лахлан и Джеймс.

Каждый год Sun Valley Lodge в Айдахо принимает у себя бизнес-титанов со всего мира.

Ежегодная летняя конференция Allen & Co, которую часто называют "летним лагерем миллиардеров", собирает богачей, которые могут здесь спокойно пообщаться и заключить многомиллиардные сделки.

Тим Кук, генеральный директор компании Apple Фото: Getty Images

Частные самолеты обычно прилетают в Мемориальный аэропорт Фридмана в Хейли, примерно в 15 милях от шикарного курорта, где взлетно-посадочные полосы заполнены до предела и местные жители могут полюбоваться на пробки из бизнес-джетов.

Затем гостей отвозят в роскошное поместье, где живописные виды служат идеальным фоном для обсуждения их следующих шагов по приумножению богатства.

Саммит Allen & Co — одно из главных деловых мероприятий лета, куда съезжаются лидеры из разных отраслей, чтобы обсудить состояние своих империй. Однако ожидается, что в этом году на конференции настроение будет менее радостным, омраченное войной в Украине, ростом инфляции и общим экономическим спадом.

Бизнес-джеты в Солнечной долине Фото: Getty Images

Некоторые миллиардеры уже въехали в свои номера, а прибытие некоторых только ожидается. Например, обещался быть основатель OpenAI Сэм Альтман.

А глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав стал одним из самых богатых людей на ретрите. Только в 2021 году он заработал 246 миллионов долларов, а с 2018 по 2022 год он заработал более 498 миллионов долларов.

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и кинопродюсер Брайан Грейзер Фото: Getty Images

По сообщениям Bloomberg, горячей темой саммита стало недавнее решение федерального суда в пользу генерального директора Activision Blizzard Inc. Бобби Котика, которое помогло продать его компанию Microsoft за 69 миллиардов долларов.

Известно, что и Котик, и генеральный директор Microsoft Сатья Наделла регулярно посещают ежегодную встречу миллиардеров.

Также в Айдахо уже были замечены Стейси Бендет, модельер и генеральный директор Alice + Olivia, председатель Paramount Global Шари Редстоун, Джош Д'Амаро из Disney Parks и Дана Уолден из Disney Entertainment, Кейси Вассерман, председатель Wasserman Media Group и кинопродюсер Брайан Грейзер.

История "летнего лагеря миллиардеров" началась в 1982 году, когда Герберту Аллен и его брат Чарльз, сооснователи частного инвестиционного банка Allen & Company пригласили своих клиентов в Айдахо. Теперь встречи проходят ежегодно.

Ретрит Sun Valley Lodge в Айдахо Фото: Соцсети

Саммит в Солнечной долине заработал репутацию места проведения громких деловых сделок или, по крайней мере, места разговоров, с которых они начались.

По слухам, именно тут были заключены сделки по покупке Disney в 1995 году Capital Cities/ABC, приобретение Comcast NBCUniversal в 2009 году, покупка AOL компанией Verizon в 2015 году и покупку Джеффом Безосом The Washington Post в 2013 году.

Частыми гостями Солнечной долины были Марк Цукерберг, генеральный директор McDonald's Стив Истербрук и генеральный директор PayPal Дэн Шульман.

В прошлом году в Айдахо прилетали самый известный инвестор Америки Уоррен Баффет, основатель Fox Television Барри Диллер и Майкл Морелл, бывший директор ЦРУ.