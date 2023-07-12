Зейн Малик впервые прокомментировал ссору с Иоландой Хадид

Осенью 2021 года музыкант имел конфликтную ситуацию с мамой Джиджи Хадид, после чего пара разошлась.

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30-летний британский певец Зейн Малик впервые прокомментировал в подкасте Call Her Daddy скандал с Иоландой Хадид.

Бывший бойфренд Джиджи Хадид не отрицал обвинения после того, как в сентябре 2021 года якобы толкнул голландскую модель к комоду и обругал ее.

Музыканту пришлось пройти 360-дневный испытательный срок в дополнение к завершению курса контроля над гневом.

Во время выступления в подкасте Зейн сказал, что считает, что справился с ситуацией "наилучшим образом", и описал инцидент как "семейные проблемы".

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Иоланда Хадид Фото: Instagram yolanda hadid

"Я знал, какова ситуация, и я знал, что произошло, и люди, которые были вовлечены, знают, что произошло, и это все, что имеет значение. Это семейные проблемы, я бы лучше оставил это в семье. Я очень хорошо отношусь к своему ребенку", — отметил музыкант пакистанского происхождения.

Джиджи Хадид и Зейн Малик Фото: Instagram gigihadid

29 сентября 2021 года Иоланда поехала в квартиру, которую Зейн тогда поделил со своей бывшей девушкой Джиджи Хадид. Они начали ссориться, и Зейн "схватил Иоланду" и "затолкал" ее в комод. После этого певец и модель, которые воспитывают общую дочь Хай, разошлись.

Напомним, Зейн Малик раскрыл слово, которым его называет двухлетняя наследница.

Также Фокус писал о новом вероятном романе Зейна Малика.