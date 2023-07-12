Веселого и подтянутого Брендана Фрейзера заметили на кинофестивале в Италии с новой пассией (фото)

Брендан и Джин впервые появились вместе на публике в сентябре прошлого года.

Related video

54-летний американский оскароносный актер Брендан Фрейзер не только триумфально вернулся в кино и снова на гребне успеха после десятков лет молчания, но и, похоже, счастлив в личной жизни. Как пишет Daily Mail, звезда прибыл на фестиваль Ischia Global Fest 2023 в Италии в сопровождении со своей новой возлюбленной, визажистки Джин Мур.

Перед фотографами Брендан позировал в черной рубашке и светлых брюках, а его девушка была в белом топе и макси-юбке

Об отношениях пары заговорили еще сентябре прошлого года, когда они впервые вместе появились на красной дорожке. Дальше последовал успех фильма "Кит", за главную мужскую роль в котором Фрейзер получил награду Американской киноакадемии.

43-летняя Мур была рядом с Фрейзером на каждом этапе его эпического возвращения, которое снова сделало его центом внимания в Голливуде и восстановило статус в списке лучших актеров "фабрики грез".

Джин и Брендан держались за руки и выглядели счастливыми Фото: Getty

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Брендан приехал на фестиваль, чтобы получить награду за свою работу и благотворительность. В беседе с журналистами он рассказал, как готовился к роли в "Ките". В частности актер связался с некоммерческой Коалицией действий по борьбе с ожирением.

"Их задача состоит в том, чтобы относиться к этой истории с достоинством и уважением. И это означало все, от дизайна тела Чарли до того, как говорят персонажи, все", — объяснил он аудитории.

Фонд организовал для него встречу с 10 людьми через Zoom, и актер сказал, что обнаружил одну общую черту у каждого из них: уничижительную критику.

"Это просто пример того, что устанавливает модель разрушения уверенности молодых людей, а затем связывая их со всевозможными причинами, они могут, как Чарли, есть, чтобы принять лекарство. Подавляя боль внутри и усваивая травму с едой, это отражает то, насколько они чувствуют себя снаружи. И Чарли — олицетворение этого. Так что я чувствовал себя обязанным играть роль их голоса и их защитника", – заявил Фрейзер.

Ранее Фокус писал, что Брендан Фрейзер заявил о готовности сняться в продолжении "Мумии".