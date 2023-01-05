Брендан Фрейзер заявил о готовности сняться в продолжении "Мумии"

После успеха "Кита" актер снова поверил в свои силы и готов работать дальше.

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54-летний американский актер Брендан Фрейзер, знакомый зрителям по роли Джорджа из джунглей в одноименном фильме и главной роли авантюриста Рика О'Коннелла в нескольких сериях "Мумии" заявил, что готов повторить свою роль в этой франшизе. Эти слова прозвучали во время интервью Deadline.

В беседе с журналистом Питером Хаммондом он сказал, что хоть и не знает никаких подробностей о перезагрузке, но не против вернуться:

"Это своего рода открытый вопрос в течение некоторого времени. Я не против этого, я не знаю актера, который не хочет работать. Я не думаю, что я был таким известным и в то же время неоплачиваемым в моей профессиональной жизни, так что запишите меня!".

Актер, который вернулся в большое кино с фильмом "Кит", также рассказал о других моментах своей актерской игры, включая работу над картинами "Джордж из джунглей" и "Человек из Энсино". Он также раскритиковал Тома Круза, исполнившего главную роль в одной из "Мумий". По его словам, кассовым провалам 2017 года "не хватало веселья", которое можно было увидеть в фильмах "Мумия" 1999 года, "Мумия возвращается" 2001 года и "Мумия: Гробница императора драконов" 2008 года.

"Снимать этот фильм сложно. Ингредиент, который мы использовали для нашей мумии, а я не увидел в новом, был забавным. Это то, чего не хватало в том воплощении. Это был слишком прямолинейным фильм ужасов. Приключение должно было быть захватывающим, а не ужасающим и пугающим".

Том Круз надеялся вдохнуть новую жизнь во франшизу "Мумия", но она была раскритикована критиками, и в итоге потеряла Universal Studios от 60 до 100 миллионов долларов. А вот "Мумия" 1999 года заработала 416,4 миллиона долларов при бюджете в 80 миллионов долларов.

В свое время Брендан был секс-символом. Его точеное телосложение принесло ему статус голливудского сердцееда, когда он на съемочной площадке выполнял трюки в ярких ролях. Но в более позднем интервью Фрейзер рассказал, что самостоятельное выполнение рискованных трюков ударило по его здоровью. Помимо физических травм, Брендан также рассказал в интервью GQ 2018 года, что, по его мнению, он был внесен в черный список Голливуда после того, как заявил, что в 2003 году подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего президента Голливудской ассоциации иностранной прессы Филипа Берка.

[ + – ] Брендан Фрейзер в фильме "Джордж из джунглей"

Этот инцидент заставил его "отступить", когда он впал в депрессию. Фрейзер признавался, что чувствовал себя "недостойным" в течение десятилетия, что привело его к ролям, которыми он меньше гордился.

В 2007 году его постигла новая беда. Он развелся с женой Эфтон Смит в 2007 году после девяти лет брака, в котором родились трое сыновей. В рамках мирового соглашения ему присудили выплачивать 50 000 долларов в месяц на содержание бывшей жены и детей.

В 2013 году Брендан добивался внесения поправки в соглашение с просьбой платить меньше, утверждая, что он не зарабатывает те же огромные деньги, которые он получал в 1990-х годах во время своего расцвета, и не может позволить себе такие платежи.

"Кит" стал первым голливудским проектом Брендана почти за десять лет и его первой главной ролью в кино после триллера "Побег", выпущенного прямо на DVD в 2013 году, что заставило многих фанатов поверить в его возвращение.

[ + – ] Актер вернулся в большое кино с фильмом "Кит"

Это психологическая драма, в которой Брендан претерпел физическую трансформацию, сыграв 270-килограммового гея, прикованного к инвалидному креслу, роль, для которой ему также пришлось носить протезы.

Напомним, как выглядят взрослые сыновья актера.