Брендан Фрейзер заявив про готовність знятися в продовженні "Мумії"

Після успіху "Кита" актор знову повірив у свої сили та готовий працювати далі.

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54-річний американський актор Брендан Фрейзер, знайомий глядачам за роллю Джорджа з джунглів у однойменному фільмі та головною роллю авантюриста Ріка О'Коннелла в кількох серіях "Мумії", заявив, що готовий повторити свою роль у цій франшизі. Ці слова пролунали під час інтерв'ю Deadline.

У розмові з журналістом Пітером Гаммондом він сказав, що хоч і не знає жодних подробиць про перезавантаження, але не проти повернутися:

"Це свого роду відкрите питання протягом деякого часу. Я не проти цього, я не знаю актора, який не хоче працювати. Я не думаю, що я коли-небудь був таким відомим і водночас неоплачуваним у моєму професійному житті, так що запишіть мене!".

Актор, який повернувся у велике кіно з фільмом "Кит", також розповів про інші моменти своєї акторської гри, включаючи роботу над стрічками "Джордж із джунглів" і "Людина з Енсіно". Він також розкритикував Тома Круза, який виконав головну роль в одній із "Мумій". За його словами, касовим провалам 2017 року "не вистачало веселощів", які можна було побачити у фільмах "Мумія" 1999 року, "Мумія повертається" 2001 року та "Мумія: Гробниця імператора драконів" 2008 року.

"Знімати цей фільм складно. Інгредієнт, який ми використали для нашої мумії і якого я не побачив у новому, був веселощами. Це те, чого не вистачало в тому втіленні. Це був занадто прямолінійний фільм жахів. Пригода мала бути захопливою, а не жахливою та страшною".

Том Круз сподівався вдихнути нове життя у франшизу "Мумія", але вона була розкритикована критиками і в результаті спричинила Universal Studios втрати від 60 до 100 мільйонів доларів. А ось "Мумія" 1999 року заробила 416,4 мільйона доларів за бюджету у 80 мільйонів доларів.

Свого часу Брендан був секс-символом. Його витонена статура принесла йому статус голлівудського серцеїда, коли він на знімальному майданчику виконував трюки в яскравих ролях. Але в пізнішому інтерв'ю Фрейзер розповів, що самостійне виконання ризикованих трюків підірвало його здоров'я. Крім фізичних травм, Брендан також розповів в інтерв'ю GQ 2018 року, що, на його думку, він був внесений до чорного списку Голлівуду після того, як заявив, що у 2003 році зазнав сексуального насильства з боку колишнього президента Голлівудської асоціації іноземної преси Філіпа Берка.

[ + – ] Брендан Фрейзер у фільмі "Джордж із джунглів"

Цей інцидент змусив його відступити, коли він впав у депресію. Фрейзер зізнавався, що почувався "негідним" протягом десятиліття, що привело його до ролей, якими він менше пишався.

У 2007 році його спіткало нове лихо. Він розлучився з дружиною Ефтон Сміт у 2007 році після дев'яти років шлюбу, в якому народилися троє синів. У межах мирової угоди йому присудили виплачувати 50 000 доларів на місяць на утримання колишньої дружини та дітей.

У 2013 році Брендан домагався внесення поправки в угоду з проханням платити менше, стверджуючи, що він не заробляє тих же величезних грошей, які він отримував у 1990-х роках під час свого розквіту, і не може дозволити собі такі платежі.

"Кит" став першим голлівудським проєктом Брендана майже за десять років і його першою головною роллю в кіно після трилера "Втеча", випущеного прямо на DVD у 2013 році, що змусило багатьох фанатів повірити в його повернення.

[ + – ] Актор повернувся у велике кіно з фільмом "Кит"

Це психологічна драма, де Брендан зазнав фізичної трансформації, зігравши 270-кілограмового гея, прикутого до інвалідного крісла, для ролі якого йому також довелося носити протези.

Нагадаємо, який вигляд мають дорослі сини актора.