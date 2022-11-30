Актор Брендан Фрейзер показав дорослих синів

Після тривалої перерви зірка фільму "Мумія" тріумфально повертається у велике кіно.

Related video

53-річний актор Брендан Фрейзер, який повернувся у кіно після довгої перерви і тепер є одним із головних претендентів на "Оскар", з'явився на прем'єрі фільму "Кит" зі своїми дорослими синами. Про це пише Daily Mail.

На червоній доріжці Брендана супроводжували 18-річний Холден і 16-річний Ліланд.

[ + – ] Брендан Фрейзер із синами на прем'єрі "Кит" Фото: Getty Images

Сини актора дуже схожі на нього, і нагадують його в розквіті його слави, коли він був секс-символом Голлівуду та знімався у таких фільмах, як "Джордж із джунглів" та "Мумія".

До нього також приєдналася його давня партнерка, візажистка Джин Мур.

Нагадаємо, Брендан на довгий час зник з екранів через проблеми в особистому житті та зі здоров'ям. Він впав у депресію після смерті матері та довго лікувався після травм, отриманих на зйомках третьої частини "Мумії". Він переніс операції на хребті, спині, колінній чашечці та голосових зв'язках.

Також Брендан відкинув домагання президента Голлівудської асоціації іноземної преси Філіпа Берка у 2003 році та перестав отримувати ролі. До того ж, він виплачував величезні аліменти після розлучення з акторкою Ефтон Сміт.

[ + – ] Брендан Фрейзер у фільмі "Джордж із джунглів" Фото: Скриншот

Але зараз в актора все налагоджується, він знявся у фільмі "Кит" зіркового режисера Даррена Аронофскі, який розповідає про персонажа на ім'я Чарлі, котрий намагається налагодити стосунки з дочкою, після того, як покинув її та її матір заради іншого чоловіка. Через почуття провини Чарлі набрав величезну вагу та впав у депресію.

Фрейзер також повертається в ролі Кліффа Стіла, також відомого як Роботмен, у четвертому сезоні Doom Patrol, який дебютує на HBO Max 8 грудня.

Він також знімається у фільмі "Брати" з Джошем Броліном, Ґленн Клоуз і Пітером Дінклейджем, який зараз перебуває на стадії постпродакшну.

Крім цього, Брендан працюватиме з Мартіном Скорсезе над одразу двома фільмами: "Вбивці квіткового місяця" та "За завісою ночі", які вийдуть у 2023 році.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про драму Брендана Фрейзера та розповідав, чому він надовго зник з екранів.