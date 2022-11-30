Актер Брендан Фрейзер показал взрослых сыновей

После долгого перерыва звезда фильма "Мумия" триумфально возвращается в большое кино.

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53-летний актер Брендан Фрейзер, который вернулся в кино после долгого перерыва и теперь является одним из главных претендентов на "Оскар", появился на премьере фильма "Кит" со своими взрослыми сыновьями. Об этом пишет Daily Mail.

На красной дорожке Брендана сопровождали 18-летний Холден и 16-летий Лиланд.

[ + – ] Брендан Фрейзер с сыновьями на премьере фильма "Кит" Фото: Getty Images

Сыновья актера очень похожи на него, и напоминают его в расцвете его славы, когда он был секс-символом Голлливуда и снимался в таких фильмах, как "Джордж из джунглей" и "Мумия".

К нему также присоединилась его давняя партнерша, визажист Джин Мур.

Напомним, Брендан на долгое время пропал с экранов из-за проблем в личной жизни и со здоровьем. Он впал в депрессию после смерти матери, и долго лечился после травм, полученных на съемках третьей части "Мумии". Он перенес операции на позвоночнике, спине, коленной чашечке и голосовых связках.

Также Брендан отверг домогательства президента Голливудской ассоциации иностранной прессы Филиппа Берка в 2003 году и перестал получать роли. К тому же он выплачивал огромные алименты после развода с актрисой Эфтон Смит.

[ + – ] Брендан Фрейзер в фильме "Джордж из джунглей" Фото: Скриншот

Но сейчас у актера все налаживается, он снялся в фильме "Кит" звездного режиссера Даррена Аронофски, который рассказывает о персонаже по имени Чарли, который пытается наладить отношения с дочерью, после того, как бросил ее и ее мать ради другого мужчины. Из-за чувства вины Чарли набрал огромный вес и впал в депрессию.

Фрейзер также возвращается в роли Клиффа Стила, также известного как Роботмен, в четвертом сезоне Doom Patrol, который дебютирует на HBO Max 8 декабря.

Он также снимается в фильме "Братья" с Джошем Бролином, Гленн Клоуз и Питером Динклейджем, который в настоящее время находится на стадии постпродакшна.

Кроме этого Брендан будет работать с Мартином Скорсезе над сразу двумя фильмами: "Убийцы цветочной луны" и "За занавесом ночи", которые выйдут в 2023 году.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о драме Брендана Фрейзера и рассказывал, почему он надолго пропал с экранов.