13 июля 2023 года: Собор двенадцати апостолов — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя убирать, стирать и ссориться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает Собор двенадцати апостолов — ближайших учеников Иисуса Христа, которые путешествовали по миру и проповедовали Слово Божье. В этот день чтят всех апостолов, кроме Иуды Искариота, который предал Христа. В народе праздник называют Полупетр, ведь еще продолжают отмечать вчерашний день Петра и Павла.
Что нельзя делать 13 июля:
- убирать и стирать;
- ссориться;
- вспоминать о прошлом и думать о плохом;
- обижаться на кого-то.
Народные приметы и поверья:
- утром много росы – скоро начнутся дожди;
- на солнце греются лягушки — ждите жары;
- слышно как кует кукушка — лето будет затяжное и жаркое.
День ангела празднуют:
Андрей, Иван, Матвей, Петр, Тимофей, Филипп, Яков.
Родились в этот день:
1944 год — Эрне Рубик, венгерский изобретатель и скульптор, создатель знаменитого кубика Рубика;
1976 год – Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист.
Также в этот день:
1772 год — Джеймс Кук отправился в первое в истории кругосветное плавание с запада на восток;
1837 год — королева Виктория переехала в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании;
1897 год — Гульельмо Маркони получил патент на радио;
1908 год — В Лондоне открылись IV Олимпийские игры, где впервые принимают участие женщины;
1930 год — начинается первый чемпионат мира по футболу;
1973 год — выходит первый альбом группы "Queen".