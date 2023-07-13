Стиль жизни
10 красивых украинских давних имен для мальчика
124
Все больше украинцы интересуются своей культурой и чаще выбирают своим детям традиционные для нашей страны имена. Фокус подготовил список из 10 давних украинских мужских имен.
Related video
Красивые украинские давние имена и их значение:
Лука — с латыни "светящийся"
Любомир — "любим миром"
Савва — от древнееврейского "старец, мудрец"
Остап — с греческого "твердый, неизменный, стойкий"
Ярема (Еремей) — от древнееврейского "вознесенный богом"
Дарий — от персидского "благой владетель"
Устим — от латинского "справедливый, добросовестный"
Левко — от греческого "царь зверей"
Соломон —с иврита "мирный, цельный"
Мирослав — "славящий мир"
Источник: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic
Также Фокус писал про 10 красивых украинских имен для девочки