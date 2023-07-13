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Стиль жизни

10 красивых украинских давних имен для мальчика

Фото: УНИАН

Все больше украинцы интересуются своей культурой и чаще выбирают своим детям традиционные для нашей страны имена. Фокус подготовил список из 10 давних украинских мужских имен.

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Красивые украинские давние имена и их значение:

Лука — с латыни "светящийся"

Любомир — "любим миром"

Савва — от древнееврейского "старец, мудрец"

Остап — с греческого "твердый, неизменный, стойкий"

Ярема (Еремей) — от древнееврейского "вознесенный богом"

Дарий — от персидского "благой владетель"

Устим — от латинского "справедливый, добросовестный"

Левко — от греческого "царь зверей"

Соломон —с иврита "мирный, цельный"

Мирослав — "славящий мир"

Источник: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic﻿

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