Стиль життя
10 красивих давніх українських імен для хлопчика
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Дедалі більше українців цікавляться своєю культурою і частіше обирають своїм дітям традиційні для нашої країни імена. Фокус підготував список із 10 давніх українських чоловічих імен.
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Красиві українські давні імена та їхнє значення:
Лука — з латині "той, що світиться"
Любомир — "любий світу"
Сава — від давньоєврейського "старець, мудрець"
Остап — з грецької "твердий, незмінний, стійкий"
Ярема (Єремій) — від давньоєврейського "піднесений богом"
Дарій — від перського "благий володар"
Устим — від латинського "справедливий, сумлінний"
Левко — від грецького "цар звірів"
Соломон — з івриту "мирний, цілісний"
Мирослав — "той, хто славить світ"
Джерело: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic
Також Фокус писав про 10 давніх красивих імен для дівчинки