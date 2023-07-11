Стиль життя
10 давніх красивих українських імен для дівчинки
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Дедалі більше українці цікавляться своєю культурою, і дедалі популярнішими стають давні українські імена. Фокус підготував список із 10 красивих жіночих імен із давнини.
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Красиві українські давні імена та їхнє значення
Агафія — від грецького "хороша, добра"
Акилина — від латинського "орлиця"
Єсенія — від грецького "далека чужинка"
Лада — ім'я означає "мила і досконала"
Меланія — від грецького "темна"
Неоніла — від грецького "нова, юна"
Оріяна — від латинського "схід, світанок"
Світозара — означає "опромінює, розквітає"
Юстина — від латинського слова "справедлива"
Яніна — від давньоєврейського Іоанн, що означає "милість Божа"