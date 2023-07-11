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Стиль життя

10 давніх красивих українських імен для дівчинки

Фото: pexels.com

Дедалі більше українці цікавляться своєю культурою, і дедалі популярнішими стають давні українські імена. Фокус підготував список із 10 красивих жіночих імен із давнини.

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Красиві українські давні імена та їхнє значення

Агафія — від грецького "хороша, добра"

Акилина — від латинського "орлиця"

Єсенія — від грецького "далека чужинка"

Лада — ім'я означає "мила і досконала"

Меланія — від грецького "темна"

Неоніла — від грецького "нова, юна"

Оріяна — від латинського "схід, світанок"

Світозара — означає "опромінює, розквітає"

Юстина — від латинського слова "справедлива"

Яніна — від давньоєврейського Іоанн, що означає "милість Божа"

Джерело: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic