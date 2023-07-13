Лиса из Blackpink встречается с миллиардером Фредериком Арно (видео)

На днях южнокорейскую певицу и Фредерика, семье которого принадлежит конгломерат LVMH, засняли за ужином в Париже.

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Южнокорейская группа Blackpink сейчас является одной из самых популярных в мире. И ее участницы Лиса, Розэ, Дженни и Джису стали амбассадорами известных брендов, завсегдатаями модных вечеринок и самыми узнаваемыми исполнительницами K-pop в мире. И, похоже, представитель одной из самых богатых семей Европы — Фредерик Арно — тоже не устоял перед их обаянием. Об этом пишет Koreaboo.

Фредерика и Лису видели за ужином в Париже. Но миллиардер настолько непубличная личность, что сначала все таблоиды обозвали его "таинственным мужчиной".

Фредерик и Лиса за ужином

28-летний Фредерик Арно, сын Бернара Арно, занимает пост исполнительного директора швейцарской часовой компании TAG Heuer. Он четвертый ребенок Бернара и родился от его второй жены, пианистки Элен Мерсье. Состояние Бернара Арно оценивается в 211 миллиардов долларов.

Как всех в семье Арно, его уже привлекли к семейному бизнесу, но пост директора доверили только после того, как Фредерик поработал рядовым сотрудником. Про его личную жизнь неизвестно практически ничего. В его соцсетях только фото с работы, с семьей и со знаменитостями. Известно, что Фредерик свободно общается на французском, английском, итальянском и немецком языках. Как и его отец, он хорошо играет на фортепиано и занимается теннисом.

Фредерик Арно за роялем

26-летняя Лалиса Манобан, известная как Лиса, ранее встречалась с Чон Джон-гуком из BTS, еще одной мегапопулярной K-pop-группы, лидером группы NCT Тэеном и актером Пак По-гомом.

Лиса из Blackpink

Лиса — амбассадор Celine и M.A.C. В 2019 году она попала в список главных инфлюенсеров года по версии авторитетной платформы Lyst. Семье Арно принадлежит конгломерат люксовых брендов LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton, и к нему, в том числе относится и марка Celine.

Инсайдеры рассказывают, что Фредерик стал часто появляться на показах, гостьей которых была Лиса. Потом стал посещать уже концерты самой группы. Он специально слетал на концерт BLACKPINK в Лос-Анджелес, а потом пришел на концерт в Париже, сделав общее фото с девушками.

Фредерик Арно с девушками из Blackpink. Лиса стоит справа от него Фото: Instagram frederic.arnault

Фредерик подписался на аккаунт Лисы, посвященный ее питомцам и прислал ей на день рождения подарок от TAG Heuer.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто есть кто в семье Бернара Арно. Самый известный представитель семьи, кроме самого Бернара, его старший сын Антуан Арно. Он прославился своей женитьбой на известной российской модели Наталье Водяновой, с которой встречался с 2011 года. Пара сыграла скромную свадьбу в 2020 году. У них есть двое общих детей – сыновья Максим и Роман.