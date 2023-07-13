53-летнюю Дженнифер Лопес заметили после тренировки (фото)

Знаменитость продемонстрировала стильный и комфортный образ.

Related video

53-летнюю американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес заметили после тренировки в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Джей Ло выходила из Tracy Anderson Method Studio, когда ее "поймали" местные папарацци.

Звезда выбрала для выхода нежно-голубой свитшот с круглым вырезом, леггинсы с абстрактным узором и держала в руках белую кожаную сумку Hermès и бутылку воды.

Волосы жены Бена Аффлека, которые были мокрые после тренировки, собраны в причудливую прическу. На ногах Джей Ло были белые кроссовки.

Певица также надела слегка затемненные солнцезащитные очки-авиаторы, покидая популярное заведение, где регулярно занимаются спортом такие звезды, как Оливия Уайлд и Гарри Стайлс.

Сотрудник тренажерного зала открыл знаменитости дверь, когда Лопес направлялась к автомобилю, который ждал ее.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дженнифер Лопес

Напомним, Дженнифер Лопес заметили на прогулке со старшей дочерью Бена Аффлека Вайолет.

Также Фокус писал о выходе Джей Ло в компании 15-летней дочери от бывшего мужа Марка Энтони.