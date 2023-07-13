С чем носить лоферы летом: 4 модных идеи (фото)

При правильном подборе гардероба лоферы станут идеальным завершением образа для лета 2023.

Related video

Лоферы летом, пожалуй, самая недооцененная обувь, поскольку многие считают их слишком грубыми, осенними, массивными, нужное подчеркнуть. Да, сложно не согласиться, что они – часть демисезонного гардероба, однако даже в теплые месяцы с ними можно создавать потрясающие ансамбли. Так, The Symbol собрал четыре самых стильных образа, которые оценят даже самые взыскательные модницы, а любимая обувь не будет пылиться в гардеробе в ожидании подходящего времени.

Что такое лоферы?

Лоферы (с английского loafer означает "бездельник") — это модель туфель без застежек и шнурков. По форме лоферы напоминают мокасины, однако отличаются наличием устойчивой подошвы с небольшим каблуком. Классическая модель лоферов имеет небольшие (чаще две) кисточки, которые, по сути, не несут никакой функции, однако являются довольно важным элементом классической модели. Придумал лоферы по всем существующим легендам норвежский сапожник Нилс Грегориюссон Тверангер в ХХ веке. Он создал авторскую модель туфель, которую назвал "эурланнские мокасины" (чуть позже — "эурланнские туфли") в честь норвежского города Эурланс, где провел свое детство.

Пика популярности незатейливые туфельки достигли в 1980-х годах, когда лоферам в любви признался сам Гуччио Гуччи (он и добавил к ним знаменитую металлическую пряжку). После этого лоферы стали настоящим "элитным" атрибутом — все поголовно на Уолл-стрит носили их почти как элемент униформы.

Итак, с чем же лучше всего носить лоферы летом?

С джинсами и майкой-алкоголичкой

Джинсы, белая или черная майка, которая сейчас на пике, лоферы – и невероятно трендовый образ лета 2023 готов. В таком виде можно отправиться на шопинг, на прогулку и даже в офис, накинув сверху блейзер.

Фото: Getty

С платьем

Как правило, лоферы чаще всего носят с брюками и джинсами или уж очень короткими брюками, однако не менее интересно смотрятся они с элегантными платьями. Это может быть минималистичная модель базового кроя или романтичная опция с пышной юбкой в стиле ladylike — пара классических лоферов украсит любое платье. Лучшим дополнением к образу будет вместительная сумка или клатч-оверсайз.

Фото: Getty

С джинсовыми шортами или юбкой

Лоферы с легкостью можно сочетать и с более расслабленными вещами — например, с джинсовыми шортами. Они просто незаменимы летом, однако в городе в джинсовых шортах есть риск выглядеть слишком "пляжно". Лоферы как раз уравновесят образ, придав ему солидность и уравновесив. К ансамблю можно добавить объемную рубашку из льна или плотного хлопка: носить ее можно как самостоятельно, так и полностью расстегнутой поверх топа.

Фото: Getty

С топом-бандо

Летом 2023 топы-бандо переживают новое рождение. Они вернулись в тренды благодаря возросшему интересу к модному стилю 90-х и 00-х. Широкие брюки не покидают список актуальных вещей уже несколько сезонов, а лоферы — и вовсе никогда. В таком образе можно с комфортом провести весь день, а вечером переобуться в босоножки на каблуке, добавить яркое украшение и отправляться на вечеринку.

Фото: Getty

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Ранее Фокус писал, почему очки с цветными стеклами – идеальный выбор для этого лета.