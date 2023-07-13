Із чим носити лофери влітку: 4 модні ідеї (фото)

При правильному підборі гардероба лофери стануть ідеальним завершенням образу для літа 2023.

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Лофери влітку, мабуть, найбільш недооцінене взуття, оскільки багато хто вважає їх занадто грубими, осінніми, масивними, потрібне підкреслити. Так, складно не погодитися, що вони — частина демісезонного гардероба, проте навіть у теплі місяці з ними можна створювати приголомшливі ансамблі. Так The Symbol зібрав чотири найстильніші образи, які оцінять навіть найвибагливіші модниці, а улюблене взуття не припадатиме пилом у гардеробі, чекаючи слушного часу.

Що таке лофери?

Лофери (з англійської loafer означає "нероба") — це модель туфель без застібок і шнурків. За формою лофери нагадують мокасини, проте відрізняються наявністю стійкої підошви з невеликим каблуком. Класична модель лоферів має невеликі (частіше дві) китиці, які, по суті, не несуть жодної функції, проте є доволі важливим елементом класичної моделі. Вигадав лофери за всіма існуючими легендами норвезький швець Нілс Грегоріюссон Тверангер у ХХ столітті. Він створив авторську модель туфель, яку назвав "еурланнські мокасини" (трохи пізніше — "еурланнські туфлі") на честь норвезького міста Еурланс, де провів своє дитинство.

Піку популярності невигадливі туфельки досягли в 1980-х роках, коли лоферам у коханні зізнався сам Гуччіо Гуччі (він і додав до них знамениту металеву пряжку). Після цього лофери стали справжнім "елітним" атрибутом — усі поголовно на Волл-стріт носили їх майже як елемент уніформи.

З чим же найкраще носити лофери влітку?

З джинсами і майкою-алкоголічкою

Джинси, біла або чорна майка, яка зараз на піку, лофери — і неймовірно трендовий образ літа 2023 готовий. У такому вигляді можна вирушити на шопінг, на прогулянку і навіть в офіс, накинувши зверху блейзер.

Фото: Getty

Із сукнею

Як правило, лофери найчастіше носять зі штанами і джинсами або вже дуже короткими брюками, проте не менш цікавий вигляд вони мають з елегантними сукнями. Це може бути мінімалістична модель базового крою або романтична опція з пишною спідницею в стилі ladylike — пара класичних лоферів прикрасить будь-яку сукню. Найкращим доповненням до образу буде містка сумка або клатч-оверсайз.

Фото: Getty

З джинсовими шортами або спідницею

Лофери з легкістю можна поєднувати і з більш розслабленими речами — наприклад, з джинсовими шортами. Вони просто незамінні влітку, проте в місті в джинсових шортах є ризик виглядати занадто "пляжно". Лофери якраз врівноважать образ, надавши йому солідності та врівноваженості. До ансамблю можна додати об'ємну сорочку з льону або щільної бавовни: носити її можна як самостійно, так і повністю розстебнутою поверх топа.

Фото: Getty

З топом-бандо

Влітку 2023 року топи-бандо переживають нове народження. Вони повернулися в тренди завдяки підвищеному інтересу до модного стилю 90-х і 00-х. Широкі штани не залишають список актуальних речей вже кілька сезонів, а лофери — і зовсім ніколи. У такому образі можна з комфортом провести весь день, а ввечері перевзутися в босоніжки на підборах, додати яскраву прикрасу і вирушати на вечірку.

Фото: Getty

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