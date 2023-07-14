59-летний Рассел Кроу отдыхает с молодой возлюбленной и сыновьями в Италии (фото)

Знаменитый актер выглядел довольным, проводя время со своими близкими в итальянском городе.

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59-летний новозеландский актер Рассел Кроу, который недавно сообщил, что подумывает уйти из кино, был замечен со своей девушкой Бритни Териот, когда они держались за руки и обнимались на улице в Таормине. Вместе с ними на отдыхе в Италии также находятся сыновья актера — 19-летний Чарльз и 17-летний Теннисон. Об этом пишет Daily Mail.

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Кроу выглядел непринужденно в черной рубашке и джоггерах, кроссовках и зеркальных синих очках, позируя рядом со своими близкими. Бритни была в черном топе на одно плечо и серых джоггерах в сочетании с сандалиями, когда она обнимала своего партнера.

Семью заметили во время поиска сувениров в местных магазинах, прежде чем они насладились обедом на свежем воздухе. Чарльза и Теннисона актер делит с бывшей женой Даниэль Спенсер, на которой Рассел был женат с 2003 по 2018 год.

Это произошло после того, как Кроу сообщил, что думает о завершении своей актерской карьеры после четырех десятилетий работы в индустрии. На 57-м Карловарском международном кинофестивале в Карловых Варах он сказал, что обдумывает решений выйти на пенсию.

Сейчас знаменитость наслаждается личной жизнью со своей подругой Бритни Териот, которая была вместе с ним на кинофестивале. Она же первой поздравила его с получением "Хрустального глобуса" на церемонии открытия мероприятия.

В последние месяцы пара была неразлучна и вместе путешествовала по миру. Например, в мае Рассел вышел на сцену в Сиднее в рамках своего тура Indoor Garden Party Tour, и Бритни была рядом.

Ранее Фокус писал, что Рассел Кроу рассказал, почему его не позвали на коронацию Чарльза III.