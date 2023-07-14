Сара Фергюсон рассказала о проблемах после операции, связанных с уходом за королевскими корги

Герцогиня Йоркская в настоящее время восстанавливается в Королевской ложе после операции по удалению рака груди.

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63-летняя Сара Фергюсон недавно перенесла операцию по удалению раковой опухли из груди. В откровенном разговоре в своем собственном подкасте герцогиня Йоркская рассказала о своих физических проблемах во время выздоровления. Об этом пишет Hello.

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Бывшая жена принца Эндрю рассказала, что она не может выходить на свои обычные прогулки и это влияет на ее семь собак, включая корги покойной королевы.

"У меня семь собак, и они не понимают, что, возможно, я не такая подвижная, как раньше — сказала она. — Это корги, они привыкли, что люди приходят и берут их на прогулку. Поэтому они смотрят на меня и спрашивают: "И что ты хочешь сказать? Ты подняла ноги и смотришь Уимблдон".

Сара Фергюсон с королевскими корги

После того, как королева Елизавета скончалась в сентябре 2022 года, Сара и Эндрю усыновили двух ее любимых корги — Муику и Сэнди.

Но в среду, к счастью, Сара почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы взять их на прогулку, и это была особенная прогулка, которая состоялась в том же лесу, куда покойная королева Елизавета II брала своих домашних любимцев.

Напомним, 63-летняя Сара Фергюсон перенесла почти восьмичасовую операцию после того, как во время плановой маммографии у нее диагностировали рак. Какое дальнейшее лечение ей предстоит, пока неизвестно.

Также Фокус писал, что принца Эндрю не выгонят из дома, пока его экс-жена Сара Фергюсон лечится от рака.