Рэйчел МакАдамс впервые заметили с детьми и возлюбленным (фото)

Бывшая девушка Райана Гослинга держит подальше от внимания публики свою личную жизнь.

Related video

44-летнюю канадскую актрису Рэйчел МакАдамс впервые заметили на прогулке со всей семьей. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана провела время со своим возлюбленным и наследниками в Лос-Анджелесе.

Рэйчел, которая до недавнего времени наслаждалась перерывом в актерской деятельности, была замечена со своим партнером, сценаристом Джейми Линденом, и их сыном и дочерью.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда фильма "Дневник памяти" была одета в серую футболку, черную кепку и джинсы, неся в руках кофе со льдом.

Она держалась за руки со своим сыном, а Джейми толкал их дочь в коляске.

В 2018 году канадская знаменитость родила сына, а в 2020 году — дочь, но держала личную жизнь и детей подальше от внимания публики.

Ранее она рассказала о материнстве во время интервью The Sunday Times в 2018 году.

"Это лучшее, что со мной когда-либо случалось, бесспорно. Говорят, что твоя жизнь больше не твоя, но мне было 39 лет, я надоела себе, я была так счастлива сосредоточиться на другом человеке".

Актриса и сценарист Джейми впервые завязали романтические отношения еще в апреле 2016 года. Они еще не дебютировали на красной дорожке как пара и редко появляются на публике вместе.

Напомним, Рэйчел МакАдамс рассказала о принятии себя.