Рэйчел МакАдамс снялась для журнала Bustle и рассказала о принятии себя

Звезда "Дрянных девчонок" и "Шерлока Холмса" попросила, чтобы ее фото почти не обрабатывали, потому что не хотела ничего скрывать.

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Сейчас 44-летняя актриса снимается в фильме "Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет", экранизации одноименного романа американской писательницы Джуди Блум. Но ранее она делала перерывы в съемках из-за рождения детей. Она редко дает интервью, но сделала исключение для журнала Bustle.

И для фотосессии она попросила, чтобы изображения были отредактированы как можно меньше.

"На этой фотосессии я ношу нижнее белье из латекса. Но у меня двое детей. Это мое тело, и я думаю, что очень важно показать его таким, как оно есть", — говорит актриса. Она родилась в Канаде, много снималась в США, но сейчас старается держаться подальше от Голливуда. В детстве она хотела заниматься фигурным катанием и добилась больших успехов. Но совмещая катание и занятия в актерской школе, она все-таки сделала выбор в пользу кино.

Актриса живет со своим партнером, сценаристом Джейми Линденом, двоими детьми и двумя собаками. Ее любимое занятие — кататься по городу с одним из детей на детском сидении.

Рэйчел МакАдамс для журнала Bustle

"Думаю, у меня всегда было ощущение, что все будет хорошо, даже если ничего не получится", — говорит МакАдамс о своей карьере. Перерыв в работе, по ее словам, помог ей почувствовать себя сильнее и вернуть себе контроль над своей жизнью.

Рэйчел МакАдамс редко дает интервью и еще реже снимается для глянца. Именно поэтому она не появилась на обложке Vanity Fair в 2006 году вместе со Скарлетт Йоханссон и Кирой Найтли. Рэйчел приехала на съемку и узнала, что Энни Лейбовиц собирается снимать остальных актрис обнаженными, что ее не устраивало. В конце концов, она ушла со съемочной площадки.

Рэйчел МакАдамс для журнала Bustle

Вскоре после этого она вернулась в Канаду и начала отказываться от ролей в таких фильмах, как "Дьявол носит Prada", "Казино Рояль", "Миссия невыполнима III", "Железный человек" и "Напряги извилины". Вместо этого она проводила время, катаясь на велосипеде по Торонто, проводя время со своей семьей и возвращаясь к жизни.

"Я чувствовала себя виноватой из-за того, что не воспользовалась предоставленной мне возможностью. Но я также знала, что это не совсем соответствовало моему характеру и тому, что мне нужно, чтобы оставаться в здравом уме", — призналась Рэйчел.

В интервью она призналась, что слава к ней пришла даже слишком быстро, но она сумела с этим справиться. После звездных ролей в фильме "Дрянные девчонки", "Дневник памяти" и многих других ее начали узнавать на улице, а поклонники просили о совместных фото.

Рэйчел МакАдамс для журнала Bustle

"В театральной школе вас не учат тому, как с этим справляться. Нет книги о том, как справиться со славой", — призналась актриса.

Напомним, Рэйчел МакАдамс снималась в фильмах "Дрянные девчонки", "Жена путешественника во времени", "Шерлок Холмс: Игра теней", "Евровидение: История огненной саги" и многих других.

Она встречалась с актерами Райаном Гослингом, Джошем Лукасом и Майклом Шином. В 2016 году у нее начались отношения со сценаристом Джейми Линденом. У актрисы двое детей: сын и дочь. Но она старается не рассказывать о своей личной жизни.

Один из фильмов с Рэйчел, "В центре внимания", рассказывающий о журналистском расследовании массовых случаев педофилии в католической церкви в Бостоне, в свое время произвел фурор.