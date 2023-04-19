Рейчел МакАдамс знялася для журналу Bustle і розповіла про прийняття себе

Зірка фільмів "Погані дівчиська" та "Шерлок Холмс" попросила, щоб її фото майже не обробляли, бо не хотіла нічого приховувати.

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Наразі 44-річна актриса знімається у фільмі "Ти тут, Бог? Це я, Маргарет", екранізації однойменного роману американської письменниці Джуді Блум. Але раніше вона робила перерви у зйомках через народження дітей. Вона рідко дає інтерв'ю, але зробила виняток для журналу Bustle.

І для фотосесії вона попросила, щоб зображення було відредаговано якнайменше.

"На цій фотосесії я ношу спідню білизну з латексу. Але в мене двоє дітей. Це моє тіло, і я думаю, що дуже важливо показати його таким, як воно є", — каже актриса. Вона народилася в Канаді, багато знімалася у США, але зараз намагається триматися якомога далі від Голлівуду. У дитинстві вона хотіла займатися фігурним катанням і досягла великих успіхів. Але поєднуючи катання та заняття в акторській школі, вона таки зробила вибір на користь кіно.

Актриса живе зі своїм партнером, сценаристом Джеймі Лінденом, двома дітьми та двома собаками. Її улюблене заняття — кататися містом з одним із дітей на дитячому сидінні.

Рейчел МакАдамс для журналу Bustle

"Думаю, у мене завжди було відчуття, що все буде добре, навіть якщо нічого не вийде", — каже МакАдамс про свою кар'єру. Перерва у роботі, за її словами, допомогла їй відчути себе сильніше і повернути собі контроль над своїм життям.

Рейчел МакАдамс рідко дає інтерв'ю та ще рідше знімається для глянцю. Саме тому вона не з'явилася на обкладинці Vanity Fair у 2006 році разом зі Скарлетт Йоганссон та Кірою Найтлі. Рейчел приїхала на зйомку і дізналася, що Енні Лейбовіц збирається знімати решту актрис оголеними, що її не влаштовувало. Зрештою, вона пішла зі знімального майданчика.

Рейчел МакАдамс для журналу Bustle

Незабаром після цього вона повернулася до Канади та почала відмовлятися від ролей у таких фільмах, як "Диявол носить Prada", "Казино Рояль", "Місія нездійсненна III", "Залізна людина" та "Напруж звивини". Натомість вона проводила час, катаючись на велосипеді по Торонто, проводячи час зі своєю сім'єю і повертаючись до життя.

"Я відчувала себе винною через те, що не скористалася наданою мені можливістю. Але я також знала, що це не зовсім відповідало моєму характеру і тому, що мені потрібно, щоб залишатися при здоровому глузді", — зізналася Рейчел.

В інтерв'ю вона зізналася, що слава до неї прийшла дуже швидко, але вона зуміла з цим впоратися. Після зіркових ролей у фільмі "Погані дівчиська", "Щоденник пам'яті" та багатьох інших її почали впізнавати на вулиці, а шанувальники просили про спільні фото.

Рейчел МакАдамс для журналу Bustle

"У театральній школі вас не вчать тому, як із цим справлятися. Немає книги про те, як упоратися зі славою", — зізналася актриса.

Нагадаємо, Рейчел МакАдамс знімалася у фільмах "Погані дівчата", "Дружина мандрівника у часі", "Шерлок Холмс: Гра тіней", "Євробачення: Історія вогненної саги" та багатьох інших.

Вона зустрічалася з акторами Раяном Гослінгом, Джошем Лукасом та Майклом Шином. У 2016 році у неї почалися стосунки зі сценаристом Джеймі Лінденом. У актриси двоє дітей: син та дочка. Але вона намагається не розповідати про своє особисте життя.

Один із фільмів з Рейчел, "У центрі уваги", який розповідає про журналістське розслідування масових випадків педофілії в католицькій церкві в Бостоні, свого часу справив фурор.