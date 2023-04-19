Рейчел МакАдамс знялася для журналу Bustle і розповіла про прийняття себе
Зірка фільмів "Погані дівчиська" та "Шерлок Холмс" попросила, щоб її фото майже не обробляли, бо не хотіла нічого приховувати.
Наразі 44-річна актриса знімається у фільмі "Ти тут, Бог? Це я, Маргарет", екранізації однойменного роману американської письменниці Джуді Блум. Але раніше вона робила перерви у зйомках через народження дітей. Вона рідко дає інтерв'ю, але зробила виняток для журналу Bustle.
І для фотосесії вона попросила, щоб зображення було відредаговано якнайменше.
"На цій фотосесії я ношу спідню білизну з латексу. Але в мене двоє дітей. Це моє тіло, і я думаю, що дуже важливо показати його таким, як воно є", — каже актриса. Вона народилася в Канаді, багато знімалася у США, але зараз намагається триматися якомога далі від Голлівуду. У дитинстві вона хотіла займатися фігурним катанням і досягла великих успіхів. Але поєднуючи катання та заняття в акторській школі, вона таки зробила вибір на користь кіно.
Актриса живе зі своїм партнером, сценаристом Джеймі Лінденом, двома дітьми та двома собаками. Її улюблене заняття — кататися містом з одним із дітей на дитячому сидінні.
"Думаю, у мене завжди було відчуття, що все буде добре, навіть якщо нічого не вийде", — каже МакАдамс про свою кар'єру. Перерва у роботі, за її словами, допомогла їй відчути себе сильніше і повернути собі контроль над своїм життям.
Рейчел МакАдамс рідко дає інтерв'ю та ще рідше знімається для глянцю. Саме тому вона не з'явилася на обкладинці Vanity Fair у 2006 році разом зі Скарлетт Йоганссон та Кірою Найтлі. Рейчел приїхала на зйомку і дізналася, що Енні Лейбовіц збирається знімати решту актрис оголеними, що її не влаштовувало. Зрештою, вона пішла зі знімального майданчика.
Незабаром після цього вона повернулася до Канади та почала відмовлятися від ролей у таких фільмах, як "Диявол носить Prada", "Казино Рояль", "Місія нездійсненна III", "Залізна людина" та "Напруж звивини". Натомість вона проводила час, катаючись на велосипеді по Торонто, проводячи час зі своєю сім'єю і повертаючись до життя.
"Я відчувала себе винною через те, що не скористалася наданою мені можливістю. Але я також знала, що це не зовсім відповідало моєму характеру і тому, що мені потрібно, щоб залишатися при здоровому глузді", — зізналася Рейчел.
В інтерв'ю вона зізналася, що слава до неї прийшла дуже швидко, але вона зуміла з цим впоратися. Після зіркових ролей у фільмі "Погані дівчиська", "Щоденник пам'яті" та багатьох інших її почали впізнавати на вулиці, а шанувальники просили про спільні фото.
"У театральній школі вас не вчать тому, як із цим справлятися. Немає книги про те, як упоратися зі славою", — зізналася актриса.
Нагадаємо, Рейчел МакАдамс знімалася у фільмах "Погані дівчата", "Дружина мандрівника у часі", "Шерлок Холмс: Гра тіней", "Євробачення: Історія вогненної саги" та багатьох інших.
Вона зустрічалася з акторами Раяном Гослінгом, Джошем Лукасом та Майклом Шином. У 2016 році у неї почалися стосунки зі сценаристом Джеймі Лінденом. У актриси двоє дітей: син та дочка. Але вона намагається не розповідати про своє особисте життя.
Один із фільмів з Рейчел, "У центрі уваги", який розповідає про журналістське розслідування масових випадків педофілії в католицькій церкві в Бостоні, свого часу справив фурор.